Morto Ethan McLeod, il calciatore ha perso la vita in un incidente stradale: aveva 21 anni

All’età di 21 anni è morto Ethan McLeod, calciatore del Macclesfield, club inglese. McLeod di ritorno da una partita di campionato ha avuto un incidente stradale che gli è stato fatale.

Una tragica notizia arriva dall'Inghilterra dove è morto l'attaccante del Macclesfield Ethan McLeod, che ha perso la vita in un incidente stradale sull'autostrada M1 mentre tornava da una partita giocata dalla squadra nella National League North contro il Bedford Town. L'incidente è avvenuto attorno le 22:40 locali nei pressi di Northampton, quando la sua Mercedes si è scontrata con un'altra vettura.

Il commovente ricordo del Macclesfield per Ethan McLeod

Calciatore di talento e assai rispettato all'interno della squadra lascia realmente un vuoto all'interno del club, che ha scritto: "La notizia della scomparsa di Ethan ha sconvolto tutto il nostro club. Non ci sono parole che possano esprimere l'immenso senso di tristezza e perdita che proviamo ora". Parole sentite e commoventi: "Le profonde cicatrici provocate dalla tua scomparsa non guariranno mai, ma una cosa è certa: la vibrante eredità di Ethan non svanirà mai, non importa quanto tempo passerà. Sarai per sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti. Il tuo sorriso unico ci ha incantato tutti e non sarà mai dimenticato".

La carriera di Ethan McLeod

Il Macclesfield è un club di Nations League North che gioca sperando di tornare tra i professionisti, in League Two. Ethan McLeod ha trascorso dieci anni interi nell'Academy del Wolverhampton, poi è passato all'Alvechurch FC e successivamente ha vestito le maglie del Rushall Olympic e dello Stourbridge. Solo lo scorso luglio è diventato un calciatore del Macclesfield, che ora la piange e che proverà ad onorarlo anche sul campo dopo averlo omaggiato e ricordato con delle parole davvero molto toccanti.