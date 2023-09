La Spagna va in Georgia ma dimentica gli scarpini, calciatori increduli: “È uno scherzo?” Inconveniente per la Spagna in occasione della trasferta in Georgia: dopo essere atterrati i magazzinieri si sono accorti di non aver con loro un baule con le scarpe e altre attrezzature importanti per i calciatori.

A cura di Vito Lamorte

Non un momento fortunato per la Spagna calcistica a tutti i livelli. La vittoria del Mondiale da parte della nazionale femminile è stata oscurata dal caso Rubiales e da tutto ciò che ne è seguito, ma la selezione maschile non se la passa meglio.

La squadra di Luis de la Fuente è impegnata in doppio impegno per le qualificazioni agli Europei 2024: la prima sfida sarà in Georgia e la seconda in casa contro Cipro e la Roja ha bisogno di due vittorie per mettersi alle spalle della Scozia in classifica.

La trasferta di Tblisi, capitale della Georgia, non è iniziata nel migliore dei modi. Anzi. Dopo uno spuntino all'hotel Marriott i magazzinieri si sono accorti che non avevano dietro il baule con il materiale sportivo dei calciatori: la Spagna era approdata nel paese caucasico ma non aveva gli scarpini, guanti e tutto il resto dell'abbigliamento perché il baule che li conteneva è rimasto in un furgone all'aeroporto Adolfo Suárez di Madrid.

Dopo essere risalti al luogo dove era stata smarrita l'attrezzatura, ovvero Barajas, ecco che la macchina organizzativa della RFEF si è messa in moto per capire come far arrivare il materiale nel minor tempo possibile: in tutto ciò la selezione spagnola non è riuscita ad allenarsi come credeva, dato che hanno utilizzato sempre le scarpe da ginnastica normali, in vista dell'importante impegno di qualificazione e presto capiremo se questo inconveniente rappresenta un fattore importante per la partita.

Luis de la Fuente e il suo staff tecnico non hanno preso bene quanto accaduto e anche gli stessi calciatori, che lo hanno scoperto durante la merenda, hanno pensato che fosse una presa in giro da parte di chi aveva messo in giro questa voce: "È uno scherzo?".

Il materiale sportivo che apparteneva alla Roja è partito da Madrid ieri a mezzogiorno diretto a Istanbul, dove hanno dovuto fare un breve scalo per cambiare aereo con un altro che avrebbe portato tutto a Tbilisi: la paura più grande, dopo quanto accaduto poche ore prima, era che si verificasse un problema in occasione del cambio.

Fortunatamente per la Spagna, tutto è andato secondo i piani e alle 2:49 del mattino con un volo commerciale proveniente da Istanbul i dipendenti della RFEF hanno ricevuto il baule con le scarpe e tutto il materiale per portarlo all'hotel Mariott, dove i calciatori stavano riposando.

Gli spostamenti delle squadre di calcio oggigiorno passano sotto la supervisione di diverse persone e sembra davvero strano e alquanto surreale che possano verificarsi situazioni del genere.