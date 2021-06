La Spagna corre ai ripari e convoca altri quattro calciatori in Nazionale. Calciatori che ufficialmente sono fuori dal gruppo e che non dovrebbero far parte della nazionale che prenderà parte agli Europei. La scelta di Luis Enrique è conseguente al contagio al Covid del capitano Sergio Busquets, tornato a casa. Chiaro che la Spagna teme che si possa essere diffuso il contagio nel gruppo squadra. Selezionati Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler e Brias Mendez.

Certamente non è fortunata la Spagna che tre anni fa decise di cambiare allenatore alla vigilia del Mondiale di Russia e che poi ha avuto in panchina Luis Enrique, Moreno e di nuovo Luis Enrique e che adesso rischia di perdere anche Sergio Busquets, che è positivo al Covid. Il tecnico ha deciso di convocare altri quattro giocatori da aggregare ai 23 che sono rimasti in gruppo (ne aveva chiamati infatti 24 nonostante l'allargamento delle rose a 26), per prevenire eventuali contagi a catena nel gruppo squadra.

Sono stati cosi convocati Rodrigo Moreno del Leeds, Pablo Fornals del West Ham, Carlos Soler del Valencia e Brais Mendez del Celta Vigo. Questi quattro calciatori si alleneranno da soli, non incroceranno gli altri convocati e vivranno fuori dalla bolla di ‘Ciudad del Futbol' e questi giocatori si presenteranno alle varie sessioni d'allenamento ogni giorni dopo aver effettuato pure loro il tampone. Solo nei prossimi giorni quando si avrà più chiaro il quadro della situazione Luis Enrique e lo staff tecnico decideranno se inserirli nell'elenco dei convocati di Euro 2020. La Spagna giocherà la prima partita degli Europei a Siviglia contro la Svezia, lunedì 14 giugno (calcio d'inizio alle ore 21).