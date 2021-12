La soluzione della FIFA al problema delle plusvalenze: un algoritmo rivoluzionario Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato un algoritmo rivoluzionario “che possa dare il valore di ogni calciatore nel mondo” per combattere le plusvalenze fittizie.

A cura di Vito Lamorte

Le società di calcio sono strettamente connesse alle loro vicende economiche e nel periodo attuale la situazione è piuttosto complessa per tantissime realtà, in Italia e non solo. La pandemia ha accentuato i gravi problemi di bilancio che c'erano già in precedenza e che tanti club avevano iniziato a mascherare cercando di utilizzare le plusvalenze per mettere i conti a posto.

Abbiamo sentito spesso questo termine ma cosa vuol dire esattamente: per plusvalenza si intende l'incremento di valore o una "differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi". Non tutte, quindi, sono fuori dal regolamento ma soltanto quelle fittizie: però c'è un problema evidente da dover affrontare, ovvero come calcolare il valore di un calciatore in maniera oggettiva e non in base a parametri soggettivi.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel corso di un’intervista a Report, trasmissione diRai 3, ha parlato del tema delle plusvalenze fittizie, che è al centro delle discussioni in Italia da diverso tempo tra gli addetti ai lavori ed è diventato di dominio pubblico dopo l’indagine della Procura di Torino sulla Juventus: "Il problema nasce nell’arbitrarietà nel determinare il valore di un calciatore, stiamo lavorando anche in questa direzione con un algoritmo che possa dare il valore di ogni calciatore nel mondo. Le società devono fare un passo avanti cercando una riforma, se ogni volta che la magistratura mette il naso in una questione di trasferimenti vede dei problemi significa che dobbiamo lavorare".

Il numero uno del calcio mondiale si è soffermato anche sullo strapotere degli agenti nel calcio: "Nel 2014 l’amministrazione dell’epoca della FIFA decise una deregolamentazione del sistema degli agenti, abolendo tutto ciò che regolava la professione. Questo ha fatto sì che ci fosse il caos. Sette miliardi in un anno vengono trasferiti in un sistema da far west. Non va bene, dobbiamo essere onesti: il sistema ha fallito, dobbiamo correggere questa cosa".

Per questo motivo Infantino ha parlato di una riforma che dovrebbe partire a breve: "Vedrà la luce nel 2022. Verrà reintrodotto l’esame, l’albo degli agenti, regole chiare sul conflitto di interessi, i tetti alle commissioni. Tutte queste regole vanno messe in atto rapidamente in modo da iniziare a correggere il sistema dei trasferimenti. Verrà creata una “Clearing House”, una camera di compensazione per fare in modo che i pagamenti avvengano in maniera trasparente. Sarà un sistema simile a quello che usano le banche per l’anti-riciclaggio".