La Serie A può iniziare dopo la chiusura del calciomercato, la novità di De Siervo: "Non è utopia" Nei prossimi anni potrebbe esserci una sostanziale novità per il calciomercato e la Serie A: "Abbiamo aperto un dialogo che va nella direzione di posticipare l'inizio dei campionati dopo il calciomercato"

A cura di Ada Cotugno

La Serie A potrebbe aprire a una grande novità, auspicata da sempre da tanti tifosi: l'amministratore delegato Luigi De Siervo ha parlato per la prima volta della possibilità di far cominciare il campionato a mercato chiuso, un'eventualità che fino a questo momento non era mai stata presa in considerazione.

Tutto parte dalle situazioni di Koopmeiners e Lookman, con i due giocatori dell'Atalanta che hanno chiesto di non essere convocati perché coinvolti in operazioni di mercato con Juventus e PSG. La finestra dei trasferimenti chiuderà il 30 agosto a mezzanotte, subito dopo la fine dell'anticipo di Serie A tra Inter e Atalanta, e fino a quel momento le squadre potrebbero subire importanti modifiche.

La possibile novità sul mercato della Serie A

Per evitare di rivivere situazioni simili la Serie A in futuro potrebbe cominciare con qualche settimana di ritardo. In realtà De Siervo, intervistato da Radio Serie A con RDS, ha rivelato che un tentativo era già stato fatto per questa stagione assieme a tutte le altre leghe europee che però non hanno dato luce verde per lo slittamento. In genere tutti i campionati cominciano alla metà di agosto, ma prossimamente in Italia questa data potrebbe essere spostata.

In particolare l'AD ha parlato della possibilità di dare inizio alla Serie A soltanto una volta conclusa la sessione di calciomercato, così da permettere alle squadre di essere complete e non perdere pezzi pregiati in corsa: "Non è utopia iniziare dopo il calciomercato. Ci abbiamo provato anche confrontandoci con le leghe europee, ma la Liga spagnola è stata categorica in tal senso e non siamo riusciti a trovare l'accordo. Nostro malgrado abbiamo dovuto accettare di arrivare fino al 30 agosto per la chiusura del mercato. Anche con la Lega saudita abbiamo aperto un dialogo che va nella direzione di posticipare l'inizio dei campionati dopo il calciomercato".