Perché Lookman ha chiesto all'Atalanta di non essere convocato per Lecce: un infortunio cambia tutto Lookman ha chiesto all'Atalanta di non essere convocato per Lecce per un caso di mercato. Ci sarebbe infatti il forte interesse del PSG nei suoi confronti.

A cura di Marco Beltrami

Ademola Lookman diventa un caso per l'Atalanta prima dell'esordio in Serie A contro il Lecce. L'attaccante nigeriano ha chiesto al club di non essere convocato per la trasferta dello stadio Via del Mare in programma lunedì 19 agosto alle 18:30. Il motivo di questa scelta, stando alle ultime notizie sarebbe legato al mercato e in particolare all'interesse del PSG nei confronti di Lookman. Necessario trovare un altro attaccante dopo l'infortunio di Ramos

Lookman non convocato per motivi di mercato, c'è il Paris Saint-Germain

L'Atalanta dunque dopo la situazione legata a Koopmeiners si trova a dover fare a meno di un altro dei grandi protagonisti della scorsa annata in avvio di stagione. Secondo quanto riportato da Sky, il calciatore avrebbe fatto sapere al club di essere in attesa di una possibile offerta del club della Tour Eiffel. Al momento però la società della famiglia Percassi non ha ricevuto alcuna proposta formale per Lookman.

Un nuovo fulmine a ciel sereno per la Dea, che nelle ultime ore si è assicurata le prestazioni di Samardzic, ed è stata tra le più attive in sede di trattative. La società campione di Francia sembra essere pronta a rimettersi sul mercato dopo la tegola relativa all'infortunio di Ramos all'esordio stagionale, con il calciatore che sembra destinato a diversi mesi di stop. Dopo aver apparentemente allentato la presa su Osimhen, ecco la volontà di affondare il colpo su Lookman, protagonista di un finale di stagione in crescendo nella scorsa stagione.

Quanto vale Lookman, qual è il prezzo del giocatore sul mercato

Quanto vale il cartellino di Lookman? Il prezzo del giocatore nigeriano potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro. Di certo il PSG non ha problemi economici e se dovesse decidere di affondare il colpo potrebbe farlo già nelle prossime ore. Una situazione da monitorare, anche perché la richiesta di Lookman al club è la dimostrazione che l'interesse del PSG nei suoi confronti è concreto.