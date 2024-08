video suggerito

Gasperini ha un unico rammarico su Koopmeiners, lo aveva avvisato: “È una vittima” Alla vigilia della Supercoppa, Gasperini torna a parlare di mercato e del caso Koopmeiners. Per l’allenatore dell’Atalanta il centrocampista che piace alla Juventus è una vittima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La conferenza stampa pre-Supercoppa europea contro il Real Madrid ha dato a Gian Piero Gasperini la possibilità di tornare a parlare di Koopmeiners. Il centrocampista olandese sarà uno dei grandi assenti del match alla luce della sua condizione di mercato che lo vede al centro di un'offensiva della Juventus. Gasp che, già nei giorni scorsi, aveva parlato della situazione dell'olandese.

Gasperini prima della Supercoppa, torna sul caso di mercato Koopmeiners

Come al solito molto diretto, l'allenatore dell'Atalanta ha considerato "una vittima" Koopmeiners, spiegando poi tutto così ai microfoni di Sky: "Dispiace per Scamacca, per Scalvini e anche per Koopmeiners, che è stato privato di questa gara. Lui è la vera vittima di questa situazione, mi dispiace non averlo convinto a restare fuori da certe pieghe di mercato. Rimane un ragazzo molto sano, siamo molto legati a lui perché ci ha aiutato ad arrivare fino a qua". Il suo unico rammarico dunque è quello di non essere riuscito a convincerlo.

Per l'allenatore dell'Atalanta Koopmeiners è una vittima

Ma il futuro del giocatore olandese, in orbita Juventus, è ormai segnato? Ci sono margini per ricucire lo strappo? Gasperini si aspettava che le cose sarebbero andate in questa maniera: "Per quello che posso dire, penso sia una vittima. C'è rammarico, lo avevo avvisato di questa situazione. È stato fatto qualcosa che potesse danneggiare al massimo l'Atalanta. Quello che succederà poi nei 15 giorni non lo sappiamo".

Leggi anche Juve pronta a piazzare il colpo Kalulu: in arrivo anche Koopmeiners e Nico Gonzalez

Insomma il punto di vista di Gasperini è chiaro e sembra un chiarimento di quanto sostenuto nell'intervista di pochi giorni fa a L'Eco di Bergamo, quando ha raccontato che le cose sono cambiate nel momento in cui il calciatore ha trovato l'accordo con la Juventus. Una situazione di mercato che a suo dire, vede l'Atalanta sentirsi "ricattata".

Quello che sembra certo al momento sono due cose: che l'Atalanta contro il Real Madrid non potrà fare affidamento su Koopmeiners, uno dei protagonisti dei successi delle scorse annate, e che Koop nella stagione ormai imminente vestirà un'altra maglia. La più probabile è quella della Juventus, che continua ad insistere sulla base di un'offerta di partenza di almeno 50 milioni.