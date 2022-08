La scambiano per una campionessa dell’Inghilterra, le danno un posto migliore in aereo A raccontare l’incredibile vicenda che le è capitata è stata Sophie, una utente di TikTok che in un video ha mostrato il dialogo con la hostess e il piacevole scambio di persona per il beneficio ricevuto.

La somiglianza con l’attaccante della nazionale inglese, Chloe Kelly, ha permesso alla giovane tifosa di avere una sistemazione migliore in aereo.

Uno scambio di persona che le ha reso il viaggio in aereo più confortevole. Sophie, si chiama così l'utente di TikTok che ha postato il video nel quale ha testimoniato l'episodio che le è capitato, era seduta al suo posto in aereo. Indossava la maglia della nazionale inglese, orgogliosa (anche) per la vittoria delle ‘leonesse' ai Campionati Europei. La selezione femminile è riuscita laddove hanno fallito i colleghi maschi più pagati: stesso scenario, Wembley; esito differente.

E questa volta il trofeo "è arrivato a casa" per davvero. La popolarità delle calciatrici, il battage mediatico che ha acceso i riflettori su di loro come non era mai accaduto finora, è alla base dell'incredibile vicenda registrata e raccontata dalla giovane tifosa.

Un hostess della compagnia British Airways l'ha notata, l'ha guardata per qualche attimo e le ha sorriso. Il motivo? Ha creduto che fosse Chloe Kelly, l'attaccante del Manchester City che al 110° minuto con un suo gol ha regalato il titolo all'Inghilterra nella finalissima contro la Germania, trasformando l'impianto londinese in un'arena festante.

L’esultanza di Chloe Kelly dopo la rete segnata in finale contro la Germania. Per la gioia incontenibile ha tolto la maglia e l’ha sventolata correndo sotto la curva.

L'esultanza ha fatto il giro del mondo (ha tolto la maglietta per la gioia incontenibile e l'ha mulinata nell'aria accompagnata dal boato dello stadio, per nulla imbarazzata nonostante mostrasse il reggiseno sportivo) e l'ha resa una star Oltremanica. "Non avrei mai pensato che mi sarebbe potuta accadere una cosa del genere – ha ammesso la punta della nazionale -. Conserverò tutto gelosamente… scarpe, maglietta e anche il mio indumento intimo".

Indimenticabile, oltre a quel momento di gloria, è anche l'effetto della sua notorietà. Sophie ne ha già tratto benefici di riflesso e s'è dovuta dare un pizzicotto sulla guancia per convincersi che fosse tutto vero. Nemmeno lei credeva ai suoi occhi e alle sue orecchie…

L’espressione stupita e divertita della giovane inglese che ha raccontato la sua vicenda su TikTok.

"Sei la calciatrice che ha giocato in finale? – le ha sussurrato con discrezione l'assistente di volo -. Sembri proprio la ragazza che ha segnato". È la partepiù importante quel dialogo breve che scandisce la clip filmata dalla ragazza. "È il miglior complimento che potresti farmi", la replica con espressione sorpresa e un po' sorniona.

Quel che è successo poco dopo è raccontato dalla stessa Sophie nelle didascalie del video a corredo della nuova (e migliore) sistemazione a bordo dell'aereo. "Ho ottenuto un upgrade gratuito nella classe business class, la hostess ha pensato che fossi Chloe Kelly".