La Roma vola con Pellegrini, la Sampdoria sprofonda: Mourinho inguaia Stankovic Alla Roma basta un rigore di Pellegrini per mettere al tappeto la Sampdoria. Mourinho si prende il quarto posto in solitaria e inguaia il suo ex pupillo Stankovic sempre più ultimo.

A cura di Marco Beltrami

La Roma esce dal Ferraris con tre punti pesantissimi. Nella serata della reunion di Mourinho e Stankovic dopo le notti magiche del triplate, è stato il primo ad esultare per tre punti che permettono alla sua squadra di prendersi il quarto posto in solitaria scavalcando Lazio e Udinese, con il Milan che dista un solo punto. 1-0 per la formazione ospite grazie al gol su rigore di Pellegrini a sottolineare ancora una volta le difficoltà di una Sampdoria che torna a perdere dopo il punto conquistato a Bologna, sempre più ultima in classifica.

Quella del Ferraris è stata una partita molto intensa, con le due squadre che si sono affrontate in maniera anche dura. I giallorossi hanno trovato il vantaggio subito, dopo poco meno di 10′ con un calcio di rigore: decisivo il Var per punire un fallo di mano di Ferrari, con Di Bello che dopo l'on-field review ha punito il tocco del difensore. Dal dischetto Pellegrini non ha sbagliato per lo 0-1 che ha dato una piega favorevole alla Roma al match.

La Sampdoria nonostante il piglio, e la strigliata di Stankovic all'intervallo, non è riuscita quasi mai a farsi vedere dalle parti di Rui Patricio pagando ancora una volta la leggerezza a livello offensivo. Mentre sugli spalti il clima diventava incandescente per la presenza dell'ex patron Massimo Ferrero, contestatissimo e costretto poi ad una vera e propria fuga, la squadra di Mourinho è andata vicina al raddoppio con Belotti prima e il neoentrato Zaniolo poi, senza fortuna. Proprio l'ex Inter in pieno recupero ha segnato la rete della tranquillità, annullata però per fuorigioco.

Sono state queste di fatto le uniche emozioni del match, con la Sampdoria che ha confermato tutti i suoi limiti dalla metà campo in su e la Roma, che nonostante le tante assenze (in primis quella ultima di Dybala) è riuscita a mettere in cascina punti pesantissimi per restare nelle zone altissime della classifica. La vetta al momento dista solo 4 lunghezze. Se Stankovic avrà tanto da lavorare, Mourinho può essere molto soddisfatto e pensare in grande.