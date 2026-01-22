La Roma batte anche lo Stoccarda e prenota gli ottavi di Europa League: Pisilli fa sorridere Gasperini

La Roma piega 2-0 lo Stoccarda nella penultima giornata della fase a girone unico dell'Europa League 2025-2026 e mette una seria ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi. All'Olimpico decide la doppietta di Niccolò Pisilli, al termine di una gara gestita con lucidità e pragmatismo dalla squadra di Gian Piero Gasperini.

Il successo sui tedeschi, il quarto consecutivo nella competizione, porta i giallorossi a un passo dalle prime otto della classifica finale. Con una vittoria nell'ultima giornata ad Atene contro il Panathinaikos, la Roma avrebbe la certezza matematica di evitare il playoff di febbraio, uno snodo che rischierebbe di appesantire ulteriormente un calendario già fitto.

Una prospettiva che spiega il peso specifico della serata europea. Le gare di spareggio sono in programma il 19 e il 26 febbraio, periodo nel quale la Roma sarà attesa in campionato da incroci delicatissimi con Napoli, Cremonese e Juventus, due delle dirette concorrenti nella corsa alla prossima Champions League. Evitare due partite in più significherebbe avere settimane piene per preparare sfide decisive.

In questo senso, i gol di Niccolò Pisilli, arrivati nel finale di primo tempo su un assist pregevole di Soulé e in pieno recupero nella ripresa su assistenza altrettanto pregevole del neontrato Dybala, vale molto più di tre punti. Gasperini ha potuto ruotare diversi titolari, gestendo le energie senza rinunciare al risultato: Ndicka, Cristante, Wesley e Dybala sono entrati solo nell'ultimo terzo di gara, mentre Mancini è stato mandato in campo solo nel finale per aiutare a resistere al forcing della formazione tedesca.

La Roma ha inoltre fatto a meno dei nuovi acquisti Malen e Robinio Vaz, non ancora inseribili nella lista UEFA per questa fase, oltre a diversi indisponibili. Nonostante ciò, la squadra ha mantenuto equilibrio, con Svilar decisivo nelle poche occasioni concesse allo Stoccarda e una gestione matura del vantaggio fino al fischio finale.

Pisilli decisivo, ora basta vincere ad Atene

Il successo contro i tedeschi rafforza le ambizioni europee dei giallorossi e offre a Gasperini una prospettiva concreta: chiudere la League Phase tra le prime otto, presentarsi agli ottavi senza passare dagli spareggi e concentrarsi sul campionato nel momento più delicato della stagione. Una vittoria che pesa, nel risultato e nel calendario, e che racconta una Roma sempre più solida.