Roma-Stoccarda 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: giallorossi per agganciare le prime otto

Lo Stoccarda arriva alla partita contro la Roma all'Olimpico dopo aver pareggiato l'ultima partita di Bundesliga 1-1 contro l'Union Berlino. Di fatto uno stop per i tedeschi che in campionato stanno facendo molto bene piazzandosi ora al quarto posto in classifica con 33 punti. Nella fase campionato di Europa League invece i tedeschi sono fermi al nono posto con 12 punti, gli stessi della Roma. I tre punti in palio di fatto saranno pesantissimi per la qualificazione.