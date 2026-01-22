Roma-Stoccarda 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: giallorossi per agganciare le prime otto

La diretta live della partita Roma-Stoccarda per la 7^ giornata di Europa League. Gasperini punta su Ferguson in attacco visto che Malen e Robinio Vaz non possono essere utilizzati in coppa. Opportunità dal 1′ anche per Pisilli e Ghilardi. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go.
Pisilli per Soulé, ma la conclusione è sbilenca
La Roma si fa viva al tiro con Soulé, innescato da Pisilli: bella l'azione e la preparazione ma la conclusione è da dimenticare. La Roma c'è e pressa.
La Roma prova a prendere campo, lo Stoccarda si copre
la Roma prova a uscire dal guscio per guadagnare metri di campo e tenere il pallino della manovra, na lo Stoccarda si chiude a ranghi compatti.
Il primo guizzo è dello Stoccarda: tiro alto
Il primo guizzo dell'incontro è dello Stoccarda, ma la conclusione di Mittlestadt è alta.
Roma-Stoccarda in diretta, inizia la partita
Roma-Stoccarda in diretta, è iniziata la partita dell'Olimpico.
Come arriva lo Stoccarda alla partita dell'Olimpico
Lo Stoccarda arriva alla partita contro la Roma all'Olimpico dopo aver pareggiato l'ultima partita di Bundesliga 1-1 contro l'Union Berlino. Di fatto uno stop per i tedeschi che in campionato stanno facendo molto bene piazzandosi ora al quarto posto in classifica con 33 punti. Nella fase campionato di Europa League invece i tedeschi sono fermi al nono posto con 12 punti, gli stessi della Roma. I tre punti in palio di fatto saranno pesantissimi per la qualificazione.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma arriva a questa partita di Europa League dopo aver battuto in campionato e in trasferta il Torino anche grazie al nuovo acquisto Malen. L'attaccante olandese però non sarà disponibile per via del regolamento suoi nuovi tesserati che non consente di inserire nuovi giocatori fino alla fine della fase campionato. Gasperini si giocherà così la carta Ferguson a caccia di rilancio anche se resta fortemente sul mercato.
Roma-Stoccarda, le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowki, Ghilardi, Rensch; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema Andres; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav. All.: Hoeness
Dove vedere Roma-Stoccarda di Europa League in TV e streaming
La partita tra Roma e Stoccarda, sarà trasmessa in diretta tv da Sky riservata a soli abbonati: non è prevista la trasmissione in chiaro della partita. Gli abbonati a Sky possono guardare la gara sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport.