Europa League
video suggerito
Live

Roma-Stoccarda 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: giallorossi per agganciare le prime otto

La diretta live di Roma-Stoccarda di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
22 Gennaio 2026 20:00
Ultimo agg. 21:20
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Roma-Stoccarda per la 7^ giornata di Europa League. Gasperini punta su Ferguson in attacco visto che Malen e Robinio Vaz non possono essere utilizzati in coppa. Opportunità dal 1′ anche per Pisilli e Ghilardi. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go.

21:20

Pisilli per Soulé, ma la conclusione è sbilenca

La Roma si fa viva al tiro con Soulé, innescato da Pisilli: bella l'azione e la preparazione ma la conclusione è da dimenticare. La Roma c'è e pressa.

A cura di Maurizio De Santis
21:19

La Roma prova a prendere campo, lo Stoccarda si copre

la Roma prova a uscire dal guscio per guadagnare metri di campo e tenere il pallino della manovra, na lo Stoccarda si chiude a ranghi compatti.

A cura di Maurizio De Santis
21:11

Il primo guizzo è dello Stoccarda: tiro alto

Il primo guizzo dell'incontro è dello Stoccarda, ma la conclusione di Mittlestadt è alta.

A cura di Maurizio De Santis
21:00

Roma-Stoccarda in diretta, inizia la partita

Roma-Stoccarda in diretta, è iniziata la partita dell'Olimpico.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:45

Come arriva lo Stoccarda alla partita dell'Olimpico

Lo Stoccarda arriva alla partita contro la Roma all'Olimpico dopo aver pareggiato l'ultima partita di Bundesliga 1-1 contro l'Union Berlino. Di fatto uno stop per i tedeschi che in campionato stanno facendo molto bene piazzandosi ora al quarto posto in classifica con 33 punti. Nella fase campionato di Europa League invece i tedeschi sono fermi al nono posto con 12 punti, gli stessi della Roma. I tre punti in palio di fatto saranno pesantissimi per la qualificazione.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:30

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma arriva a questa partita di Europa League dopo aver battuto in campionato e in trasferta il Torino anche grazie al nuovo acquisto Malen. L'attaccante olandese però non sarà disponibile per via del regolamento suoi nuovi tesserati che non consente di inserire nuovi giocatori fino alla fine della fase campionato. Gasperini si giocherà così la carta Ferguson a caccia di rilancio anche se resta fortemente sul mercato.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:18

Roma-Stoccarda, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowki, Ghilardi, Rensch; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema Andres; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav. All.: Hoeness

A cura di Alessio Morra
20:00

Dove vedere Roma-Stoccarda di Europa League in TV e streaming

La partita tra Roma e Stoccarda, sarà trasmessa in diretta tv da Sky riservata a soli abbonati: non è prevista la trasmissione in chiaro della partita. Gli abbonati a Sky possono guardare la gara sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport.

A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Europa League 2025/26
Roma
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views