La rinascita di Theo dal Diavolo al Demone: regala la 16a vittoria consecutiva all’Al Hilal di Inzaghi

L’ex “nemico” Theo Hernandez è l’emblema vincente dell’ Al Hilal del “Demone” Simone Inzaghi. Da quando è in Arabia non ha mai perso, inanellando 16 vittorie consecutive (con 51 gol all’ attivo in 20 gare in tutte le competizioni)

Theo Hernandez è stato l'assoluto protagonista dell'ultima partita del 2025 dell'Al Hilal che ha chiuso l'anno solare ad un passo dalla vetta in Saudi League, a solo -2 sulla capolista Al Nassr di sua maestà Cristiano Ronaldo: una doppietta dell'esterno francese ex Milan ha permesso alla squadra araba allenata da Simone Inzaghi di conquistare la sua 16a vittoria consecutiva.

Theo Hernandez implacabile: l'Al Hilal mette nel mirino l'Al Nassr di Cr7

Dal Diavolo rossonero al "Demone" ex nerazzurro, il passo è stato brevissimo per Theo Hernandez che si è preso la scena, ancora una volta, oltre al giustificato titolo di MVP, nell'ultima partita del 2025 in Saudi League giocata con la maglia del suo nuovo club arabo, l'Al Hilal: l'esterno francese ha segnato una doppietta vincente nel secondo tempo del 3-1 sull'Al-Kholoud che ha rilanciato la squadra ad un passo dalla capolista Al Nassr, ora a soli 2 puti di distanza. Merito di una ripresa da scorticarsi le mani dagli applausi con Theo che prima (al 61′) trova la deviazione vincente in acrobazia sulla respinta corta del portiere per poi all’81’ sparare un potente tiro alle spalle del portiere da fuori area, su punizione, per il definitivo tris.

L'exploit di Theo Hernandez: l'acquisto arabo perfetto del "Demone"

Un'arma letale per Simone Inzaghi che ai tempi dell'Inter ha sofferto più del dovuto la presenza di Theo tra le fila del Milan durante i derby in cui il francese ha spesso inscenato un duello personale sulla fascia con Dumfries ai limiti – e a volte oltre – dell'agonismo. Proprio Theo è stato non a caso uno degli acquisti inseriti in cima alla lista da parte di Inzaghi al suo arrivo in Arabia dove ha capito che l'occasione di avere l'ex "nemico" in uscita polemica dal Milan, era unica. Poi anche il ghiotto ingaggio ha reso tutto possibile, per la gioia dei tifosi dell'Al Hilal.

L'imbattibile Al Hilal di Inzaghi: in 20 partite, zero sconfitte e 51 gol all'attivo

La squadra di Inzaghi si è così presa anche la 16a vittoria consecutiva, in un filotto storico per il club arabo che pare abbia trovato la dimensione perfetta per essere il primo reale antagonista in Saudi League all'Al Nassr del solito inossidabile Cr7. Tra King Cup, Champions League asiatica e campionato, Simone Inzaghi ha sempre vinto dallo scorso 19 settembre, quando uscì dal pareggio contro l'Al Ahli. Con il "Demone" che – Mondiale per club estivo a parte – ha uno score da fenomeno sulla panchina araba dove non ha ancora perso, ha segnato 51 gol subendo la pochezza di 18 reti in un totale di 20 gare.