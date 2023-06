La regola di Piqué al primo appuntamento con Clara: “Al ristorante l’uomo deve guardare il muro” Gerard Piqué enuncia un paio di regole che un perfetto gentiluomo deve seguire al primo appuntamento con una donna, ma le sue parole non sono prese benissimo.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre Shakira rinfaccia apertamente il tradimento a Gerard Piqué, facendo definitivamente chiarezza sui motivi della fine della sua storia col calciatore durata 11 anni ("ho saputo dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva"), l'ex nazionale spagnolo continua la sua storia con colei che ha preso il posto nel suo cuore della cantante colombiana, ovvero la giovane catalana Clara Chia.

Qualche giorno fa la coppia ha fatto un'apparizione ufficiale al matrimonio del fratello minore di Gerard, Marc Piqué. La cerimonia ha avuto luogo a Barcellona e i due si sono presentati elegantissimi, mostrando grande affiatamento. Nessuna ombra sembra esserci sul loro legame, a dispetto del risentimento di Shakira – sparpagliato nelle sue canzoni – e dell'ossessiva pressione di media e paparazzi.

All'uscita dalla chiesa Piqué ha protetto dai fotografi la sua Clara, scortandola per farla entrare nella macchina che poi li ha portati via. Su come si dovrebbe comportare a suo dire un vero gentiluomo con una donna, l'ex campione del Barcellona è poi tornato qualche ora fa enunciando un paio di regole per lui inderogabili. L'occasione è stata il solito appuntamento serale su Twitch assieme agli altri presidenti della Kings League, il torneo di calcio a sette da lui organizzato che anche in questa seconda edizione sta andando benissimo.

Come spesso capita, nelle dirette non si parla solo di calcio, ma anche degli argomenti più vari, spesso attinenti alla sfera più intima. Fu proprio durante uno di questi streaming che Piqué mostro il famoso Casio al polso per rispondere al dissing di Shakira che aveva paragonato Clara all'orologio, volendo sottintenderne la qualità dozzinale. Stavolta l'argomento di discussione è stato il modo in cui ci si deve comportare al primo appuntamento con una donna.

"Al primo appuntamento, ovviamente, la signora si siede per prima – ha esordito Piqué, enunciando poi un'altra regola – Come seconda cosa, sempre, la donna guarda verso il ristorante e l'uomo guarda il muro. Così si comporta un gentiluomo".

Sarà dunque andato così il primo appuntamento tra Gerard e Clara, ma le dichiarazioni del calciatore non sono state accolte benissimo dagli altri presidenti presenti. "Sono stereotipi, non mi piace. Me ne vado", ha detto uno di loro alzandosi per protesta, mentre un altro si è messo faccia al muro per mostrare anche lui il suo totale disaccordo con le parole di Piqué.