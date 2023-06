Shakira: “Ho saputo dalla stampa che ero stata tradita, mio padre era in terapia intensiva” Shakira, a un anno dall’annuncio della separazione da Piqué, racconta in un’intervista a People alcuni dettagli in merito a questo momento così buio della sua vita. La cantante, infatti, ha dichiarato di aver scoperto del tradimento quando suo padre era in terapia intensiva.

A cura di Ilaria Costabile

È ormai un anno che Shakira e Piqué hanno chiuso definitivamente la loro storia e da quando hanno annunciato la separazione non sono mancati commenti in merito al tradimento, da parte del calciatore, che ha scatenato poi la rottura della coppia. In un'intervista rilasciata a People, la cantante ha raccontato di come ha scoperto della relazione parallela del campione del Barcellona e di come sia riuscita ad affrontarla in un periodo particolarmente difficile, come quando suo padre è stato male.

Il momento in cui ha scoperto il tradimento

Lo ha scritto anche in uno dei brani che, dopo la notizia della separazione, sono saliti in cima alle classifiche, Shakira ha affrontato varie fasi di questo processo di allontanamento dal padre dei suoi figli: "Ho attraversato negazione, rabbia, dolore, accettazione, lutto, speranza, delusione, ancora speranza e illusione", alla testata infatti racconta che la musica è stata determinante per farle comprendere cosa stesse vivendo: "Tante emozioni, sentimenti che non pensavo potessero coesistere dentro di me, ho potuto solo svelarli attraverso le canzoni, per capirmi un po' meglio". La rivelazione, però, oltre ad alcuni dettagli già emersi in quest'anno di dichiarazioni rilasciate da entrambe le parti, riguarda il momento in cui ha scoperto di essere stata tradita:

Ho saputo dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva. Pensavo di non sopravvivere così tanto L'uomo che ho amato di più nella mia vita, mio ​​padre, mi ha lasciato quando ne avevo più bisogno, ma non potevo parlargli o ricevere il consiglio dal mio migliore amico di cui avrei avuto tanto bisogno.

Il dolore e la preoccupazione per suo padre

La pop star colombiana ha patito molto le condizione di salute in cui si trovava il padre, e questo ha reso ancor più difficile il periodo della separazione, in cui mese dopo mese emergevano indiscrezioni e notizie. La cantante, infatti, ha raccontato a quanta sofferenza ha dovuto assistere:

La sua guarigione è stata molto dura e lenta, ma è un uomo meraviglioso e un personaggio accattivante per tutti coloro che hanno sempre ci sorprende con la sua forza. Ha superato un Covid, due incidenti, una polmonite e cinque interventi chirurgici. Mio papà è il più grande esempio di resilienza, e mia madre al suo fianco accompagnandolo giorno e notte.

Shakira, quindi, dichiara di essere sorpresa da sé stessa e dalla forza che è riuscita a trovare per venir fuori da uno dei periodi più brutti e bui della sua vita: "Per tutta la vita ho avuto paura di affrontare le cose che alla fine ho dovuto affrontare e sono sopravvissuta. Pensavo di non poterlo fare, tuttavia, la resilienza dell'essere umano è inesauribile, ancor di più quella delle donne".