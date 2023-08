La presentatrice dei sorteggi di Champions va in crisi su Kvaratskhelia: gaffe in diretta Reshmin Chowdhury, la conduttrice che ha presentato la cerimonia di compilazione dei sorteggi di Champions League 2023/2024, ha fatto una gaffe sul nome di Kvaratskhelia del Napoli. Da “Khvicha” il georgiano diventa “Kvara Kvaratskhelia”.

A cura di Fabrizio Rinelli

I sorteggi di Champions League hanno visto protagonista indiscusso del calcio italiano il Napoli. I partenopei, in qualità di squadra campione in carica della nostra Serie A dopo la vittoria dell'ultimo Scudetto, sono stati inseriti in prima fascia insieme a tutte le altre compagini dei principali campionati europei che hanno trionfato al termine della passata stagione. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone C insieme a Real Madrid, Braga e Union Berlino. Ci sarà grande curiosità nel vedere la squadra di Rudi Garcia sul palcoscenico più prestigioso del football del nostro continente consapevole di poter essere protagonista come lo è stata nella precedente edizione.

Nel presentare al pubblico presente a Montecarlo il Napoli, la presentatrice dei sorteggi, Reshmin Chowdhury, famosa conduttrice sportiva e giornalista britannico-bengalese, è inciampata in una gaffe che forse poteva essere evitata. Ha infatti sbagliato la pronuncia del nome di Khvicha Kvaratskhelia, stella degli azzurri e della squadra che ha fatto vivere un sogno a un'intera città con Luciano Spalletti in panchina.

Un errore che in tanti hanno commesso la scorsa estate quando il georgiano, da perfetto sconosciuto, si è presentato al popolo napoletano rimasto un po' scettico circa il suo arrivo nel capoluogo campano. Sono bastate però pochissime partite per capire che quello "sconosciuto" era in realtà un autentico fenomeno che in poco tempo ha trasformato il Napoli contribuendo in maniera netta insieme a Osimhen e agli altri protagonisti della formazione azzurra alla vittoria dello Scudetto. Il nome e cognome del georgiano l'abbiamo dunque limato un po' tutti nella pronuncia fino a non commettere errori. Motivo per cui nessuno si aspettava che la nota presentatrice non sapesse il suo nome.

La Chowdhury a un certo punto parla del Napoli al pubblico nominando proprio il giocatore georgiano che per l'occasione diventa "Kvara Kvaratskhelia" e non Khvicha. Praticamente la presentatrice ha confuso il diminutivo del suo cognome con il nome. Dopo un po' di imbarazzo in sala la compilazione dei sorteggi va avanti e tutti si dimenticano della gaffe precedente. Nella scorsa stagione la sua popolarità è salita alle stelle all'estero ed è molto considerato tant'è che è stato nominato come stella del Napoli durante i sorteggi – impensabile durante la scorsa estate – quando poi è avvenuta questa gaffe. Un momento anche divertente se vogliamo e che ha contrassegnato la presentazione del Napoli alla platea.