La pazza partita di Benzema: gol e autogol in quattro minuti nella Saudi League Fa tutto Benzema in Al Taawon-Al Ittihad. Il bomber francese realizza il gol dell’1-0 per la sua squadra, ma poco dopo segna un clamoroso autogol.

A cura di Alessio Morra

In questi ultimi giorni Karim Benzema è stato, suo malgrado, protagonista fuori dal campo. Un tweet in cui ha scritto un messaggio di sostegno al popolo palestinese ha generato enormi discussioni. Poi il ministro degli Interni francese Darmanin ha dichiarato che l'ex del Real Madrid ha legami con un'organizzazione terroristica denominata ‘Fratelli Musulmani'. Benzema ha smentito e ha promesso una querela. Sperava di cancellare tutto sul campo, ma nell'ultimo incontro della Saudi Pro League il bomber è stato protagonista sia in positivo che in negativo.

L'Al Ittihad, vincitore dell'ultimo campionato, è sceso in campo nel match della 10ª giornata del campionato saudita contro l'Al Taawon, la squadra rivelazione che ha tra le sue fila pure l'ex Bologna e Atalanta Musa Barrow. Benzema è stato protagonista completo. Perché l'incontro che è terminato per 1-1 ha visto il bomber marcatore per la sua squadra, ma pure per l'altra, con un clamoroso autogol.

Il capitano dell'Al Ittihad al 22′ ha realizzato il quarto gol del campionato con uno splendido colpo di testa, sfruttando uno splendido cross dalla sinistra dell'ex di Palermo e Trapani Coronado. Poco dopo, però, il francese firma la prima autorete della sua carriera. Sugli sviluppi di un corner Benzema colpisce ancora il pallone di testa, lo fa molto bene, pure adesso, ma purtroppo sbaglia porta. L'Al Taawon con un'autorete trova il gol dell'1-1, che sarà poi il risultato finale di una partita in cui ha fatto tutto Benzema.

Benzema, in tutto ciò, è riuscito comunque a tornare al gol, che gli mancava addirittura dal 30 settembre. Il suo bilancio fin qui è di 4 gol e 2 assist in 10 partite con l'Al Ittihad, che occupa la terza posizione della classifica a sei punti dall'Al Hilal capolista guidato da Jorge Jesus, che però sarà privo per tutto il resto della stagione di Neymar.