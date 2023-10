Benzema accusato dal ministro degli interni francese: “Ha legami con un’organizzazione terroristica” Il ministro degli Interni francese Darmanin in un’intervista televisiva ha accusato Benzema di avere rapporti con i “Fratelli Musulmani”, organizzazione islamica internazionale radicale.

A cura di Alessio Morra

Karim Benzema è nuovamente nella bufera. L'attaccante dell'Al Ittihad è stato accusato dal ministro degli interni francese di avere dei legami con un'organizzazione terroristica musulmana. Un'accusa molto pesante quella di Gerald Darmanin che in un'intervista a CNews ha dichiarato testualmente: "Il signor Karim Benzema ha notori legami con i Fratelli Musulmani".

Il ministro Darmanin ha citato i Fratelli Musulmani, uno dei gruppi islamici radicali più forti nel mondo arabo. Un gruppo che ha una lunga storia. Perché sono nati in Egitto a inizio ‘900 e con il tempo hanno esteso la loro influenza in larga parte del mondo arabo e vengono da molti considerati l'ala politica dell'estremismo islamico, tuttora avrebbero legami con organizzazioni terroristiche vere e proprie. In passato li hanno avuti pure con Hamas, da cui però hanno preso le distanze diversi anni fa.

Le accuse di Darmanin sono arrivate a meno di ventiquattr'ore dall'attentato di Bruxelles, rivendicato dall'Isis, e anche dopo che l'ex bomber del Real Madrid aveva condiviso nei giorni scorsi un messaggio a sostegno delle vittime palestinesi: "Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, che sono ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano nemmeno donne e bambini".

Quel post su X aveva creato enormi polemiche e la risposta polemica dell'ex portiere della nazionale d'Israele Dudu Aouate che lo aveva insultato pesantemente in cinque lingue differenti. Benzema, che la scorsa estate è passato dal Real Madrid all'Al Ittihad (con cui ha realizzato 3 gol in 7 partite di Saudi League) per il momento non ha replicato alle accuse del ministro degli interni transalpino.