Giro dei Paesi Baschi, spavento per Paul Seixas: evita un tifoso investito da un mezzo della corsa

Dopo lo show della cronometro iniziale dove ha stabilito un nuovo record mettendo in fila i più forti del ciclismo compreso Pogacar, Paul Seixas ha impressionato anche in occasione della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi dove ha imperato, arrivando sul traguardo in solitaria confermandosi leader indiscusso della gara. È stato più forte di tutto e tutti, anche degli imprevisti: come quando, a 3.5 km dal traguardo ha dovuto scartare all'improvviso auto e moto ferme a causa di un tifoso riverso sull'asfalto in piena carreggiata. Un momento di puro panico che il francese ha saputo affrontare e risolvere nel migliore dei modi.

Oltre un minuto sui primi inseguitori e più di due minuti sul resto del gruppo a soli 3.5 chilometri dal traguardo. La 2a tappa dell'Itzulia 2026 si è trasformata in una passerella d'onore per Paul Seixas, il nuovo fenomeno emergente del ciclismo internazionale che in scioltezza si è imposto confermandosi leader incontrastato della classifica generale. Un assolo debordante che ha vissuto anche un fuoriprogramma che avrebbe potuto complicarne la vittoria quando ha dovuto interrompere la propria azione a causa di un tifoso riverso a terra.

Cos'è successo a Seixas: il tifoso a terra investito da un mezzo dell'organizzazione

E' accaduto proprio quando Seixas stava gestendo il vantaggio: improvvisamente ammiraglie e moto della corsa ferme, poi la frenata e l'improvviso zig-zag compiuto per evitare un tifoso, a terra. Per Seixas una manovra che è apparsa più che naturale e senza contrattempi, per poi ripartire nella sua galoppata solitaria, ma in diretta TV la sorpresa e sgomento sono stati riservati per l'inusuale scena. Nessuno ha capito cosa sia potuto realmente succedere, anche se le prime ricostruzioni raccontano di un accidentale impatto dell'uomo, che si era sporto oltre il dovuto dal ciglio della carreggiata, con un mezzo dell'organizzazione proprio poco prima dell'arrivo del francese. Questioni di attimi: un istante più tardi e anche Seixas si sarebbe ritrovato nell'assurdo incidente.

Seixas leader incontrastato dell'Itzulia 2026: comanda con 2 minuti su Roglic

Con la vittoria alla 2a tappa del Giro dei Paesi Baschi Paul Seixas ha così incrementato ulteriormente il vantaggio nella generale dove comanda a +1'59" sull'eterno Primoz Roglic. Ci sarà ancora spazio per qualche sorpresa da parte del 19enne francese: 152,8 km da Basauri a Basauri, in una tappa molto mossa che presenta la rampa di Barrerilla (5 km al 6,6%) a metà gara che potrebbe spezzare la corsa, prima dell'arrivo su uno strappo di 1,3 km con media del 6,2% e punte del 12% che sarà decisivo.