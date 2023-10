Benzema scrive un tweet di solidarietà a Gaza e finisce tra le polemiche: “Sei un gran figlio di…” Karim Benzema ha scritto un tweet in cui ha espresso il suo sostegno agli abitanti di Gaza. Il suo messaggio ha ricevuto migliaia di commenti, alcuni durissimi.

A cura di Alessio Morra

Da più di una settimana il mondo sta seguendo quello che sta accadendo a Gaza, dove è in corso il conflitto tra Israele e Hamas. Da giorni con trepidazione e sgomento si succedono immagini che si vedono rattristano il cuore, con molti innocenti che sono coinvolti. La politica internazionale segue tutto minuto per minuto, nella speranza che non parta un escalation. Una vicenda questa che, naturalmente, sui social in decine di migliaia di utenti commentano gli eventi. Tra loro pure Karim Benzema, che ha scritto un tweet che ha generato discussioni, polemiche e ha prodotto una furente reazione dell'ex portiere della nazionale israelana.

Il Pallone d'Oro 2022, che da qualche mese ha lasciato il Real Madrid ed è andato a giocare in Arabia Saudita – è passato all'Al Ittihad, poche ore fa su X (l'ex Twitter) ha scritto un post in cui ha espresso la sua solidarietà agli abitanti di Gaza, queste le sue parole: "Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini".

Un tweet che ha ricevuto oltre 34 milioni di visualizzazioni – un numero impressionante che supera quello dei follower dell'attaccante francese (che ne ha 20, 7 milioni) – oltre 50 mila commenti e più di 430 mila like. Commenti a vagonate, e di ogni tipo. C'è chi ha postato foto o video di ciò che sta accadendo a Gaza, chi ha voluto omaggiare Benzema e naturalmente chi ha criticato aspramente il calciatore che con il Real Madrid ha vinto cinque volte la Champions League.

Tra i tanti messaggi critici c'è anche quello dell'ex portiere della nazionale d'Israele Dudu Aouate, che ha militato a lungo nella Liga (ha giocato anche con Maiorca e Deportivo La Coruna). Aouate sempre su X ha quotato il post di Benzema e ha risposto in modo inequivocabile. In cinque lingue diverse (ebraico, francese, inglese, arabo e spagnolo): "Tu sei un gran figlio di ….". Il tweet si chiude con le emoji delle bandiere degli Stati Uniti e di Israele.