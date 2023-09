Barrow va in Arabia Saudita ‘per colpa’ di Thiago Motta: “Non potevo più rimanere al Bologna” Nella Saudi Pro League giocherà pure Musa Barrow. L’attaccante gambiano lascia il Bologna dopo tre anni e mezzo, e al momento dell’addio non ha lesinato critiche al tecnico Thiago Motta.

A cura di Alessio Morra

Il calciomercato in entrata è terminato per le squadre italiane, che però possono ancora sfoltire le rose, perché in diversi paesi, in ogni angolo del mondo, il mercato è ancora aperto. Hanno detto sì a ricche proposte provenienti dall'Arabia Saudita, oltre a una sfilza di campioni, in questi primi giorni di settembre sia Sabiri, che ha lasciato la Fiorentina senza giocare nemmeno un minuto, che Barrow, andato via dal Bologna non senza polemiche. Nel mirino dell'attaccante c'è Thiago Motta, con il tecnico aveva rapporti molto tesi.

Dopo sei stagioni in Serie A il gambiano vola in Arabia Saudita. Barrow ha firmato con l'Al-Taawoun, club che gioca nella Saudi Pro League. Il Bologna lo ha ceduto a titolo definitivo per 8 milioni di euro, più 2 di bonus. Il calciatore è stato già presentato ufficialmente dal club saudita con un video su Twitter: "Ciao Al-Taawon, sono Musa. Sono davvero contento di unirmi a questa squadra e spero di vedere tutti i tifosi allo stadio. Ci vediamo presto".

Barrow giocherà in Arabia Saudita e si ritroverà a sfidare giocatori di altissimo livello, compresi tanti ex Serie A come Cristiano Ronaldo, Milinkovic-Savic, Brozovic e Koulibaly. L'addio è stato prodotto anche da problemi con Thiago Motta.

L'ex del Bologna in un'intervista rilasciata a Sky con affetto ringrazia tutta la sua ex squadra: "La società ha capito il mio malessere nel continuare la mia avventura al Bologna, in particolare con questo allenatore. Non posso rimanere in un posto dove non sento più le giuste motivazioni. Le mie responsabilità le prendo sempre, ed è per questo motivo che è meglio per tutti che io saluti Bologna, ed anche l’Italia, che mi ha accolto per moltissimi anni. Voglio ringraziare la società, in particolare Fenucci e Sartori ed il presidente Saputo, oltre ai miei compagni che porterò sempre nel cuore e gli splendidi tifosi rossoblù".

Ma non ci sono state parole dolci invece per il tecnico del Bologna, che ha deciso di puntare su altri calciatori e che dopo il vittorioso incontro con il Cagliari, di sabato scorso, aveva detto parlando di Barrow: "Deve prendersi le proprie responsabilità all'interno del gruppo". Facile prevedere che presto il botta e risposta possa continuare.