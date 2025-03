video suggerito

La mossa disperata di Conceiçao per far uscire il Milan dalla crisi: calciatori messi a dieta Sergio Conceiçao sta provando a dare una sterzata alla stagione del Milan reduce da un periodo nerissimo: tra le mosse per provare ad uscire dalla crisi ce né anche qualcuna che può apparire disperata come quella di mettere a dieta una parte dei calciatori in rosa risultati sovrappeso e con una scarsa qualità del sonno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fuori dalla Champions League e allo sbando in campionato con tre sconfitte consecutive che rendono di fatto il quarto posto un obiettivo quasi irraggiungibile, il Milan è in piena crisi e tocca ora a Sergio Conceiçao cercare di trovare una quadra che permetta ai rossoneri di tirarsi fuori dal periodo nero e concludere la stagione in maniera dignitosa. La società ha avviato i casting per il nuovo direttore sportivo (con l'ex Lazio Igli Tare che al momento è in vantaggio sull'ex Juventus Fabio Paratici) a cui spetterà il compito di trovare il sostituto dell'allenatore che, nonostante la rinnovata fiducia espressa dall'advisor della proprietà Zlatan Ibrahimovic, difficilmente sarà sulla panchina del Diavolo anche il prossimo anno.

Nel frattempo però c'è da concludere al meglio la stagione che è ancora lunga (11 giornate ancora da disputare in Serie A, la metà delle quali contro squadre che precedono in classifica i rossoneri, e, soprattutto, la Coppa Italia che potrebbe rendere meno amaro il finale stagionale). Per farlo Sergio Conceiçao, che adesso può lavorare preparando una sola partita a settimana, sa che deve in qualche modo dare una scossa all'ambiente e non lasciare nulla di intentato.

E così, dopo la bruciante sconfitta casalinga contro la Lazio, il tecnico lusitano non ha solamente aumentato i carichi di lavoro per i propri calciatori e pensato di dare spazio a qualche calciatore con più "fame" rispetto a quelli utilizzati nelle ultime deludenti uscite, ma ha anche provato ad attuare altre mosse per ridare vigoria ad un gruppo che, stando a quanto appare dall'esterno, difetta sul piano dell'intensità e dell'agonismo. Sergio Conceiçao deve dunque lavorare sull'aspetto mentale ma anche su quello fisico dato che, stando a quanto riportano diversi insider ben addentrati nel mondo rossonero, vi sarebbero diversi giocatori rossoneri in sovrappeso (oltre i 90 kg) e con una scarsa qualità del sonno (il portiere Mike Maignan sarebbe quello messo peggio da questo punto di vista).

Da qui la decisione dell'allenatore portoghese di "mettere a dieta" i suoi calciatori. Come riporta La Repubblica infatti ogni giorno a Milanello i giocatori rossoneri devono pesarsi e sottoporsi ad una routine di controlli per monitorare costantemente diversi parametri fisici tra cui anche quello relativo alla qualità del sonno e i risultati non sono quelli che Sergio Conceiçao e il suo staff tecnico si aspettavano di trovare. Una maggiore cura nell'alimentazione dunque è, insieme al resto, la mossa con cui Sergio Conceiçao spera di far uscire il Milan dalla crisi e regalare ai tifosi, alla società e a se stesso un finale di stagione con qualche soddisfazione in più rispetto a quelle raccolte nell'ultimo periodo.