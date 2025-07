La mossa della Juve per riprendere Kolo Muani dal PSG: Tudor vorrebbe riaverlo entro una data precisa

La Juventus accelera per riavere Kolo Muani in rosa. La trattativa col PSG va avanti e i francesi potrebbero andare incontro ai bianconeri forti anche della volontà del giocatore e di Tudor.

La Juventus in questo momento è incompleta. Il lavoro di Damen Comolli, direttore generale dei bianconeri, il quale sta portando avanti da solo il mercato in mancanza di un direttore sportivo, non è facile. Sul piatto diversi situazioni difficili da realizzarsi, specie in uscita, con Vlahovic, Arthur, Djalo ma anche Douglas Luiz e Nico Gonzalez da piazzare senza dimenticare la situazione legata a Perin, McKennie e Kelly che potrebbero anche essere sacrificata. In entrata sono arrivati David, Conceicao e Joao Mario ma il sogno è quello di riportare nella Torino bianconera Kolo Muani. Obiettivo primario della Juventus dopo l'ultima parte di stagione vissuta proprio con la Vecchia Signora.

Con lui, a prescindere dall'arrivo di Sancho, l'attacco sarebbe quasi completo. Ma per averlo Comolli dovrà convincere il PSG il quale è sempre rimasto fermo sulla sua decisione di incassare tra i 40 e i 50 milioni per una cessione a titolo definitivo da inserire in questo bilancio. Cifre che la Juventus in questo momento non può permettersi. A fronte di ciò in queste ore però i bianconeri hanno fatto un passo in avanti accelerando l'affare propronendo un prestito oneroso a più di 10 milioni di euro inserendo un diritto di riscatto intorno ai 30 che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni da stabilire. L'intenzione di Tudor è di averlo già in ritiro sabato…

Kolo Muani e Tudor alla Juventus.

L'allenatore bianconero punta ad averlo in gruppo sabato nel ritiro al quartier generale dell'Adidas a Herzogenaurach, in Germania. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe questo il desiderio dell'allenatore della Juve. Un desiderio difficile da realizzare, ma non impossibile. La sensazione è che la situazione possa sbloccarsi da un momento all'altro e che il PSG possa concedere uno sconto alla Juventus anche forte della volontà del giocatore di tornare a Torino specie dopo essere stato messo fuori rosa da Luis Enrique il quale sta facendo allenare Kolo Muani con le giovanili.

Leggi anche Cosa farà il PSG con i 5 giocatori epurati da Luis Enrique: il club ha imposto la propria linea

Vlahovic con la maglia della Juventus.

Comolli spera sempre di poter cedere prima anche Vlahovic

Insomma, l'affare si potrebbe anche sbloccare da un momento all'altro con la speranza per la Juve che dall'Inghilterra non arrivi qualche club pronto a sborsare cash la cifra richiesta dal PSG subito e ottenere così il giocatore. Prima però i bianconeri sperano anche di poter chiudere la cessione di Dusan Vlahovic il quale da contratto riceverà ancora per una stagione ben 12 milioni di euro netti come stipendio. La tentazione Milan è concreta ma la sensazione è che l'affare con i bianconeri non si sblocchi prima di agosto inoltrato.