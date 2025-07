Chi sono i 5 giocatori del PSG silurati da Luis Enrique costretti ad allenarsi con le giovanili

Randal Kolo Muani ha chiuso la sua esperienza alla Juventus dopo l'uscita di scena dei bianconeri dal Mondiale per Club contro il Real Madrid che ha poi sancito il rompete le righe per la squadra di Tudor. Contemporaneamente all'inizio delle vacanze per la Vecchia Signora anche l'attaccante francese ha dovuto fare fede al suo contratto che l'ha costretto a tornare al PSG che però ha altri programmi. Kolo Muani infatti è uno dei cinque calciatori silurati da Luis Enrique il quale ha deciso di far fuori anche l'attaccante ex Eintracht relegandolo alla squadra giovanile del PSG.

Una decisione drastica da parte del tecnico spagnolo che dunque ha messo ufficialmente tra i partenti Kolo Muani il quale ha tutto l'interesse di tornare alla Juventus dove si era trovato benissimo. In attesa di capire se PSG e bianconeri riusciranno a trovare l'accordo per il trasferimento del francese alla Vecchia Signora, Kolo Muani si allenerà con il settore giovanile dei parigini insieme ad altri cinque componenti della rosa della prima squadra: Milan Škriniar, Marco Asensio, Carlos Soler e Nordi Mukiele.

Kolo Muani in azione in maglia bianconera.

Come riporta Le Parisien, per loro la stagione inizierà con il settore giovanile. Da capire anche il futuro dello stesso Skriniar che dopo il prestito al Fenerbahçe è rientrato in Francia per capire quale sarà la sua prossima destinazione. Ma l'oggetto del desiderio di tante squadre è proprio Kolo Muani. Il 26enne francese, che ha trascorso la seconda metà della stagione 2024/25 in prestito alla Juventus, ella stagione 2024/25 ha collezionato 36 presenze ufficiali, segnando 12 gol e fornendo quattro assist.

Skriniar con la maglia del PSG durante gli allenamenti.

Il piano della Juventus per prendere Kolo Muani dal PSG

La Juventus in questo momento, dopo aver preso David, Conceicao e Joao Mario, hafatto diverse offerte di prestito con diritto di riscatto o obbligo al PSG per Kolo Muani nelle ultime settimane. Tuttavia, il PSG preferisce una cessione a titolo definitivo per assicurarsi il prezzo del trasferimento quest'anno. Sul giocatore si registra l'interesse di alcune squadre della Premier ma la volontà del giocatore di tornare alla Juventus potrebbe essere decisiva. La sensazione è che Comolli voglia aspettare altre cessioni, soprattutto quella di Vlahovic, prima di sferrare l'attacco decisivo al francese.