La moglie “incazzata” di Donati attacca la Samp: “Avete preferito chi conta i milioni a chi ha fame”

La donna ha condiviso sui social un messaggio durissimo, ne ha per tutta la dirigenza del club blucerchiato: “Gli avete fatto prendere tutta la m*rda che avete sparso in questi ultimi anni. Ma il karma esiste”.

Massimo Donati è stato esonerato dalla Sampdoria dopo l'ultima, pesante sconfitta di venerdì scorso contro l'Entella. La moglie, Luana Di Bella, ha condiviso un messaggio durissimo in una storia su Instagram lanciando una sorta di anatema sulla società: "Gli avete fatto prendere tutta la m*rda, il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando", ha scritto la donna attaccando il club colpevole – a suo dire – di aver mandato al massacro il consorte-tecnico, lasciandolo solo nei momenti più difficili. "Avete preferito chi conta milioni in banca invece di chi ha fame – è l'altra frase molto forte -, voglia di lottare e la ‘cazzimma' necessaria per vincere le partite". L'epilogo è stato inevitabile alla luce del risultato (3-1) durissimo per i blucerchiati che in Serie B occupano la terzultima posizione dopo un avvio di stagione tremendo (18° posto, con appena 5 punti raccolti in 8 gare).

L'anatema social della moglie di Donati contro la Samp

L'incipit della moglie di Donati è una scudisciata, ne ha per tutti. E spiega subito quali sono state le condizioni in cui l'allenatore è stato costretto a lavorare suo malgrado. In buona sostanza, non lo hanno mai supportato né rispettato veramente.

A tutta la dirigenza della Sampdoria: Matteo Manfredi, Nathan Walker, Jesper Fredberg, Giacomo Mancini, Unione Calcio Sampdoria. Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare davvero il proprio valore, perché non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall'inizio. Non gli avete dato gli strumenti, non gli avete dato voce nelle scelte e quando c'era da potenziare la squadra avete pensato bene di comprare giocatori a vostra scelta, senza nemmeno consultare l'allenatore. Avete preferito chi conta milioni in banca invece di chi ha fame, voglia di lottare e la cazzimma necessaria per vincere le partite.

Accuse molto forti rivolte a una società che si è ritrovata a giocare in Serie B dopo il caso Brescia e un discusso playout contro la Salernitana. Da quel che si evince, Donati sedeva su una polveriera alla luce della situazione interna caratterizzata da tensioni e disaccordi su tutto.

Quando lui chiedeva ragazzi con il fuoco dentro voi vi preoccupavate solo delle apparenze e dei vostri interessi. E ora, per coprire i vostri errori, fate pagare lui, l'unica persona che non si meritava tutto questo. Una persona umile, rispettosa, determinata, seria. Una delle poche rimaste così nel mondo del calcio. L'avete lasciato solo in ogni conferenza stampa, senza mai avere il coraggio di metterci la faccia. Gli avete fatto prendere tutta la m*rda che avete sparso in questi ultimi anni e siete riusciti a farlo sembrare il colpevole, a lui arrivato solo alla fine dei vostri disastri già compiuti in passato, quando in realtà è stato solo vittima dei vostri giochi sporchi.

I blucerchiati hanno già trovato un nuovo tecnico: è Gregucci

La Sampdoria ha già voltato pagine, nelle ultime ore ha annunciato di aver affidato la panchina ad Angelo Gregucci, toccherà a lui risollevare i blucerchiati da una situazione tanto imbarazzante quanto inaccettabile e pericolosa.