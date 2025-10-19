La Sampdoria si affida a Gregucci come nuovo allenatore: nel suo staff anche l’ex vice di Mourinho

Angelo Gregucci è il nuovo allenatore della Sampdoria prendendo il posto dell’esonerato Donati. Con il tecnico blucerchiato in panchina, nel ruolo di secondo, ci sarà Salvatore Foti, ex vice di Mourinho.

Giornata di ritorni ufficiali in casa Sampdoria dopo l'esonero di Massimo Donati come allenatore dei blucerchiati. La società ha di fatto comunicato in una note che il nuovo tecnico della squadra ligure sarà Angelo Gregucci il quale ad aprile scorso fu nominato collaboratore tecnico della squadra affiancando Alberico Evani e Attilio Lombardo. Gregucci, che ha collaborato per diverso tempo nello staff di Roberto Mancini con Fiorentina, Manchester City, Inter, Zenit e la Nazionale Italiana, avrà a sua volta nel suo staff altri due ex Sampdoria come Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico).

Proprio Foti è diventato celebre in questi anni per essere stato il secondo di José Mourinho prima alla Roma e poi al Fenerbahçe. Questa la nota del club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico). Il primo allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre".

Il cambio in panchina è stato necessario dopo l'ultima sconfitta della Sampdoria nel derby di Serie B contro la Virtus Entella. Il 3-1 subito a Chiavari dai blucerchiati ha convinto il club a cambiare la guida tecnica portando nello staff di Gregucci anche due ex attaccanti della Sampdoria. Per Foti importante l'esperienza proprio con Mourinho alla Roma. Un percorso importante che ha portato Foti a contribuire alla vittoria della Conference League dei giallorossi sfiorando il successo in Europa League.

Nicola Pozzi invece ha iniziato la sua esperienza come allenatore nel 2021 quando viene annunciato come nuovo allenatore del Grassina per il campionato di Eccellenza Toscana 2021-2022. Nella stagione 2023/2024 ha poi allenato la Primavera della Carrarese. Oggi la grande occasione per tentare di riportare la Sampdoria lontano dal penultimo posto in classifica attuale condiviso col Mantova a quota 5 punti davanti solo allo Spezia ultimo con 3.