La moglie di Hakimi divorzia ma in tribunale fa una scoperta: il marocchino è nullatenente L’attrice Hiba Abouk pensava di aver diritto a una robusta fetta del patrimonio di Achraf Hakimi da cui sta divorziando, ma l’avvocato del calciatore del PSG ha tirato fuori il jolly: l’ex interista ha intestato tutto a sua madre.

A cura di Paolo Fiorenza

Finisce male la storia d'amore tra Achraf Hakimi e Hiba Abouk, coppia glamour che negli ultimi anni aveva riempito i rotocalchi e che adesso è arrivata al capolinea, in una vicenda resa ancora più spinosa dalle recenti accuse di stupro rivolte al 24enne marocchino del PSG. Il matrimonio tra l'esterno ex Inter e l'attrice spagnola di origine magrebina era infatti naufragato ben prima che il mese scorso una ragazza accusasse Hakimi di averla aggredita sessualmente nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio.

In quel momento moglie e figli del calciatore erano in vacanza a Dubai e la presunta vittima della violenza si sarebbe recata nella casa di Hakimi a Parigi, dopo aver conosciuto il marocchino a gennaio via social. Secondo la denuncia, una volta lì il giocatore l'avrebbe palpeggiata prima di violentarla, circostanza questa negata fermamente dall'accusato. L'avvocato del calciatore del PSG ha contrattaccato la donna, accusandola di mettere in atto un "tentativo di estorsione".

In attesa che la vicenda abbia il suo seguito giudiziario, con Hakimi comunque a piede libero e in campo nelle ultime settimane con la squadra di Galtier, le vicissitudini della sfera privata del marocchino stanno andando avanti. Abouk ha pubblicamente preso le distanze da lui ("sono sempre stata e sarò sempre dalla parte delle vittime") e spiegato che già in precedenza aveva preso "la decisione di separarci legalmente e smettere di vivere insieme in attesa del procedimento di divorzio".

Achraf Hakimi e Hiba Abouk: i due si stanno separando

Un divorzio che vede la 36enne attrice chiedere una robusta fetta del patrimonio di Hakimi, che in questi anni ha guadagnato decine di milioni e tuttora ha un contratto ricchissimo col PSG (14 milioni lordi all'anno fino al 2026), che ne fa uno dei giocatori più pagati della Ligue 1. Abouk – che ha sposato il calciatore nel 2020 e gli ha dato due figli – si era fatta un po' i conti e pensava di aver diritto a molti di quei milioni.

Ma quando la vicenda è arrivata in tribunale, la donna è rimasta di sasso: secondo quanto svela First Mag, Hakimi risulta nullatenente e anche in banca non c'è alcuna cifra a suo nome. Il marocchino infatti già molto tempo fa aveva intestato tutti i propri beni a sua madre.

Hakimi e mamma Fatima: una famiglia lungimirante

Un'accortezza che oggi potrebbe valere una fortuna. Secondo le informazioni fornite dal suo avvocato, sarebbe la signora Fatima a gestire le sue finanze e acquistare tutto a suo nome.