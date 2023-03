La moglie di Hakimi lo scarica dopo l’accusa di stupro: “Sempre dalla parte delle vittime” L’attrice spagnola Hiba Abouk ha diffuso un comunicato in cui prende le distanze da Achraf Hakimi dopo l’accusa di violenza sessuale rivolta al suo ormai ex marito. Il calciatore resta in libertà vigilata in attesa di sapere se sarà rinviato a giudizio.

A cura di Paolo Fiorenza

A distanza di tre settimane dalle pesantissime accuse di stupro che gli sono state rivolte da una ragazza di 23 anni, Achraf Hakimi incassa la presa di distanza pubblica da parte della moglie, l'attrice Hiba Abouk, che finora era rimasta in silenzio. L'esterno 24enne del PSG era stato accusato dalla giovane in questione di averla violentata nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, dopo essere andata a casa sua mentre moglie e figli del marocchino si trovavano in vacanza a Dubai.

Il giocatore è indagato ma resta in libertà vigilata, mentre il suo avvocato professa la sua innocenza, accusando a sua volta la donna di aver messo in atto un "tentativo di estorsione" ai danni dell'ex interista. Chi finora non aveva detto la sua era la moglie di Hakimi, la 36enne attrice spagnola di origine libica e tunisina Hiba Abouk. Un silenzio rotto oggi tramite un comunicato in cui la madrilena spiega come ha vissuto la vicenda e fa capire da che parte sta.

Achraf Hakimi con la moglie Hiba Abouk: la coppia ha due figli di 3 anni e 13 mesi

Abouk, sposata dal calciatore nel 2020 e da cui ha avuto due figli, ha confessato di aver sentito il "bisogno" di spiegarsi dopo aver mantenuto un mese di silenzio. In primo luogo l'attrice ha chiarito che è separata dal compagno, una decisione presa prima dell'accusa di stupro ad Hakimi: "Molto prima degli eventi accaduti in cui sono stato coinvolta nei media e di cui sono totalmente ignara".

L'attrice, molto nota nelle serie televisive iberiche, non ha nascosto che i gravi problemi legali che il giocatore del PSG sta affrontando hanno impattato pesantemente anche sulla sua vita, visto che il suo nome è finito negli stessi articoli in cui si parla di stupro e violenza sessuale: "Dopo aver preso la decisione di separarci legalmente e smettere di vivere insieme in attesa del procedimento di divorzio, chi immaginava che oltre ad affrontare il ben noto dolore che una separazione comporta e accettare il lutto che comporta il fallimento di un progetto familiare al quale mi ero dato anima e corpo avrei dovuto affrontare questa ignominia".

Hakimi in maglia PSG: per lui quest’anno 4 gol e 5 assist in 32 presenze

Abouk non ha parlato direttamente delle accuse di stupro nei confronti del suo ex compagno, ma le parole con cui ha chiuso il comunicato fanno capire la sua idea sulla questione specifica e in generale su vicende analoghe. L'attrice si è mostrata fiduciosa nel "corretto svolgimento della giustizia" vista la "gravità" dei fatti contestati. In ogni caso ha sottolineato che per tutta la sua vita "sono sempre stata e sarò sempre dalla parte delle vittime".