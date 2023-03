La Procura di Nanterre: Hakimi è ufficialmente indagato con l’accusa di stupro Il calciatore del Paris Saint Germain è stato accusato di stupro dai giudici di Nanterre.

A cura di Alessio Morra

Il calciatore del Paris Saint Germain Achraf Hakimi è stato accusato di violenza sessuale, lo riferisce AFP. Il laterale marocchino è stato ascoltato giovedì dagli investigatori della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine di Parigi. Oggi i giudici hanno deciso di aprire un'inchiesta dopo aver ascoltato il calciatore e soprattutto la testimonianza di una ragazza di 23 anni, che nella notte tra sabato 25 e domenica 26 si era presentata in commissariato per parlare dell'accaduto.

Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia dalle agenzie francesi che hanno scritto che Hakimi era stato denunciato da una ragazza di 23 anni di violenza sessuale. Lo scorso 25 febbraio questa ragazza si è recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne e ha raccontato di essere stata stuprata dal calciatore del Paris, che era solo in casa – moglie e figli erano a Dubai. Lui non era con la squadra perché infortunato.

La ragazza non voleva sporgere denuncia, ma le autorità hanno agito d'ufficio. I due si sarebbero conosciuti sui social a metà gennaio e si sono visti per la prima volta sabato scorso, quando Hakimi avrebbe abusato della ragazza. La donna poi dopo avergli rifilato un calcio è riuscita a scappare ed ha trovato il prezioso aiuto di un amico che è andato a prenderla e l'ha accompagnata alla polizia.

Hakimi è tornato ad allenarsi in questo venerdì 3 marzo. Nei giorni scorsi era parso calmo e sereno al FIFA The Best. Giovedì è stato interrogato dagli investigatori dell'Hauts-de-Seine. Poi è stato incriminato da un giudice istruttore ed è stato posto sotto il controllo giudiziario. Ciò non significa che finirà in galera.

Questo provvedimento di fatto gli limiterà la libertà, e sarà posto sotto il controllo giudiziario in una serie di attività. La legge francese stabilisce questo: "L'indagato ha diritti ed è soggetto a doveri. L'imputato può vedere le sue libertà limitate, ad esempio da una misura di controllo giudiziario o un ordine di custodia cautelare".

