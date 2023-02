Hakimi accusato di violenza sessuale da una donna: aperta un’indagine nei confronti dell’ex Inter L’attuale calciatore del PSG Achraf Hakimi è stato accusato di stupro da una donna: la ragazza recatasi alla polizia non ha però voluto sporgere denuncia. La procura ha comunque avviato un’indagine a riguardo.

A cura di Michele Mazzeo

L'ex calciatore dell'Inter, Achraf Hakimi, è indagato per violenza sessuale in Francia. Una donna francese 23enne si è infatti recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne e ha raccontato di essere stata stuprata dall'attuale terzino del Paris Saint-Germain lo scorso sabato 25 febbraio. La ragazza, residente a Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ha dichiarato di non voler sporgere denuncia nei confronti del 24enne marocchino ma comunque di voler rendere noto lo stupro. Secondo quanto riporta la testata transalpina Le Parisien la polizia avrebbe comunque aperto un'indagine nei confronti di Hakimi.

Inzialmente è stata la procura di Créteil ad occuparsi del caso prima di trasmetterlo a quella di Nanterre (Hauts-de-Seine) territorialmente competente dato che i fatti si sarebbero svolti a Boulogne-Billancourt, cioè il comune dove vive il calciatore.

Secondo il racconto della presunta vittima infatti quest'ultima avrebbe conosciuto il calciatore sui social network lo scorso 16 gennaio e nella notte di sabato 25 febbraio, su invito di Hakimi, si sarebbe recata a casa del marocchino a bordo di un Uber che lo stesso giocatore del PSG le avrebbe prenotato. Il calciatore, attualmente fermo a causa di un infortunio muscolare alla coscia, sarebbe stato da solo a casa in quanto la moglie con i due figli erano in vacanza a Dubai.

Una volta giunta a casa del calciatore, quest'ultimo avrebbe abusato di lei senza il suo consenso (l'avrebbe baciata sulla bocca, sollevato i vestiti, baciato il seno e poi penetrata con un dito) prima che la donna riuscisse a liberarsi sferrando un calcio ad Hakimi e a mandare un messaggio ad un amico che sarebbe poi andato a prenderla fuori dall'abitazione del calciatore.