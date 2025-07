La moglie di Diogo Jota ricorda il matrimonio: “Un mese dal nostro: nemmeno la morte ci separi”

Era lo scorso 3 luglio quando Diogo Jota è morto dopo un incidente stradale nella provincia di Zamora (in Spagna) intorno all'una di notte (00:40 in base ai primi rilievi). In auto anche suo fratello André, calciatore professionista come lui. Dolore e calcio sotto shock dopo quanto accaduto al giocatore del Liverpool che si era appena sposato con la sua fidanzata, Rute Cardoso, solo 10 giorni prima. Era il 22 giugno 2025 quando la coppia festeggiò con gioia quel giorni insieme loro tre figli.

Esattamente un mese dopo però tutto è cambiato. Nessuno pensava che potesse accadere tutto questo a Diogo Jota. Un giorno, quello del primo mese di matrimonio, che la moglie dell'attaccante del Liverpool, Rute Cardoso, ha voluto però celebrare affidando ai social il ricordo di quei momenti con foto e momenti salienti e una frase a dir poco bellissima e carica di emozione: "1 mese dal nostro ‘nemmeno la morte ci separ'”. Per sempre".

Una frase bellissima di Rute che sottolinea come il loro amore sia infinito. Tantissimi i like e commenti da parte di calciatori, amici della coppia e anche persone comuni che hanno voluto condividere quel momento. Il legame, quello tra Rute Cardoso e Diogo Jota, iniziato nel 2012 prima che i due decidessero poi di sposarsi proprio lo scorso 22 giugno del 2025. La coppia ha avuto tre figli: nel 2021 sono diventati genitori di Dinis; nel 2023 è arrivato il secondogenito e a novembre del 2024 hanno accolto la prima figlia femmina.

Leggi anche Una donna non può smettere di piangere al memoriale per Diogo Jota, Alisson si ferma per consolarla

Diogo Jota nel giorno del suo matrimonio.

Rute e Diogo Jota: la loro storia d'amore

Rute ha condiviso con Diogo Jota ogni passo della sua carriera calcistica raggiungendolo nel 2017 in Inghilterra quando il portoghese militava nel Wolverhampton. Poi dopo 9 anni di fidanzamento, a luglio 2022, il calciatore si è fatto avanti con una romantica proposta di matrimonio alla sua compagna nei pressi di un laghetto. Momenti indimenticabili per Rute, per la loro famiglia e per tutti coloro i quali hanno sempre amato quella coppia così felice. Ma Rute ha dimostrato che il ricordo di Diogo Jota sarà eterno conservando ogni istante trascorso con lui.