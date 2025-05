video suggerito

La moglie di Antonio Conte fa sperare i tifosi del Napoli: risponde sul futuro con un gesto d'amore Durante la parata per lo scudetto sul lungomare di Napoli, Elisabetta Muscarello – moglie di Antonio Conte – ha risposto a un tifoso con un gesto che ha alimentato le speranze dei supporter partenopei. Mentre il tecnico sembra orientato all'addio, la famiglia e lo staff spingono per restare.

A cura di Michele Mazzeo

"Farò di tutto". Bastano tre parole, pronunciate tra le lacrime e i cori della festa scudetto, per riaccendere la speranza dei tifosi del Napoli. A pronunciarle è stata Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, rispondendo all'appello dei sostenitori azzurri che, durante la parata sul lungomare, le hanno chiesto di convincere il marito a restare in città. Un gesto d'amore, spontaneo, ma dal forte valore simbolico.

Mentre il tecnico salentino valuta seriamente l'ipotesi di separarsi dal club campione d'Italia (per tornare magari alla Juventus), a spingere per la continuità è il fronte familiare. Non solo Elisabetta, ma anche i membri dello staff, come il fratello Gianluca Conte e Lele Oriali, si sono ambientati perfettamente nel capoluogo campano. Un legame costruito in pochi mesi, ma già saldo.

Durante la celebrazione per il quarto scudetto della storia del Napoli, due erano i pullman: uno per squadra e dirigenza, l'altro per le famiglie. Sul secondo, oltre alla vicepresidente Jacqueline Baudit, c'era anche Muscarello, travolta dall'affetto del popolo partenopeo. All'altezza di Piazza Vittoria, un tifoso l'ha implorata: "Fallo restare". Lei ha sorriso, si è toccata il cuore e ha risposto: "Farò di tutto". Un video diffuso sui social ha immortalato quel momento, diventato in poche ore virale. Un passaggio che potrebbe non bastare a cambiare il destino di Conte, ma che conferma come Napoli abbia stregato anche la sua famiglia. E, in certe dinamiche, i sentimenti contano eccome.

Dopo il trionfo contro il Cagliari, il Napoli ha festeggiato per le strade della città. Conte, visibilmente emozionato, ha ricevuto l'abbraccio di una piazza che teme ora un nuovo addio eccellente, a distanza di due anni da quello di Luciano Spalletti. Ma la frattura tra l'allenatore e il club, seppur reale, non è ancora definitiva. De Laurentiis e Conte si sono studiati. I colloqui non sono stati semplici, ma le porte non sono del tutto chiuse.

L'ex c.t. della Nazionale ha dato tutto per centrare il titolo, e affrontare una nuova stagione con Champions League e Supercoppa Italiana all'orizzonte richiede energie che, al momento, sembrano esaurite. Tuttavia, attorno a lui, chi conta davvero vorrebbe restare. Anche per questo, le "first ladies" azzurre stanno facendo la loro parte, con discrezione ma determinazione. E a Napoli, dove la passione si respira in ogni vicolo, perfino un gesto può trasformarsi in un assist per riscrivere il futuro.