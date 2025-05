video suggerito

De Laurentiis al suo compleanno stuzzica Conte: domanda sulla Juventus davanti a tutti i presenti Antonio Conte alla festa di compleanno di De Laurentiis dopo lo Scudetto del Napoli. Il patron degli azzurri stuzzica l'allenatore bianconero: "Grande mister, ma ora andrai mica alla Juve?".

A cura di Fabrizio Rinelli

Festa al Maradona e festa anche ad Ischia per il compleanno di Aurelio De Laurentiis. In 24 ore Napoli, gli azzurri e il club partenopeo non hanno fatto altro. Le celebrazioni per il quarto Scudetto sono andate avanti per tutta la notte tra venerdì e sabato. Una giornata, quella di ieri appunto, che è stata anche dedicata proprio alle celebrazioni per i 76 anni del patron degli azzurri. Presenti tutta la sua famiglia, il club e anche Antonio Conte. Un primissimo incontro tra i due in un clima però ancora disteso e di festa. Difficile definirlo come un primo vero faccia a faccia per il futuro.

Impossibile capire al momento se il tecnico salentino resterà al timone di questo Napoli con lo Scudetto cucito sul petto: sullo sfondo c'è la Juventus. Meglio festeggiare per ora. Conte è arrivato alla festa di De Laurentiis in compagnia della sua famiglia e secondo la ricostruzione dell'evento fatta da ‘Repubblica' a un certo punto, durante la festa in un clima sicuramente disteso e divertito, tra un selfie e l'altro sarebbe arrivata una domanda specifica a Conte: “Grande mister, ma ora andrai mica alla Juve?“. L'allenatore del Napoli sghignazza, non smentisce e non conferma.

L'abbraccio tra Conte e De Laurentiis durante la festa Scudetto del Napoli al Maradona.

“Antonio, noi più che volerti bene non possiamo” sottolinea ancora De Laurentiis. L'aria però sembra più distesa e memo gelida anche della festa post Scudetto sul terreno di gioco del Maradona quando l'abbraccio tra i due era sembrato piuttosto freddo. I prossimi giorni o settimane saranno decisivi per capire se ci sarà uno spiraglio sulla permanenza dell'allenatore in azzurro nonostante ci sia il forte pressing della Juventus, con Chiellini in prima linea, pronta a riportarlo in bianconero per risollevare le sorti di una squadra totalmente nel caos negli ultimi 5 anni.

Conte e De Laurentiis in campo a microfono durante la festa Scudetto del Napoli.

Conte e De Laurentiis: l'incontro decisivo a giorni su tre temi fondamentali

Durante un'intervista rilasciata ieri al TG1 il presidente del Napoli, sulla questione relativa alla permanenza di Conte all'ombra del Vesuvio aveva risposto: "In un matrimonio nessuno vuole sapere se il marito o la moglie farà le corna. Ognuno dei due spera che l’altro sia rispettoso degli accordi firmati con i legali. Io credo che uno deve stare bene in un certo ambiente – sottolinea De Laurentiis che poi conclude il suo intervento sull'argomento -. Se non sta bene e soffre l’ambiente, deve cambiare aria”. Insomma, al momento il futuro di Conte al Napoli è ancora un mistero con il colloquio decisivo che si terrà a giorni e sarà chiaramente legato anche a temi di mercato, centro sportivo e stadio.