De Bruyne al Napoli, il futuro di Conte, gli indizi di Lukaku: cosa si è detto sul pullman scoperto Gli annunci sul pullman scoperto del Napoli durante la festa Scudetto in città. Da De Bruyne agli indizi di Lukaku sul futuro di Conte sulla panchina azzurra.

A cura di Fabrizio Rinelli

La festa Scudetto del Napoli a bordo di due pullman scoperti nel centro città è stata l'occasione per squadra, club e allenatori, di svelare un po' le proprie mosse per l'immediato futuro. L'annuncio più importante l'ha fatto il presidente, Aurelio De Laurentiis, che in diretta tv ha svelato tutto sull'affare Kevin De Bruyne: "So che probabilmente ha già comprato una bellissima villa, questa mattina mi sono collegato con lui, la moglie e suo figlio di 9 anni ed è stata una bellissima visione, un triplete col bambino fantastico, veramente straordinario".

Il patron azzurro si però guardato bene dal darla come notizia ufficiale: "Finché non c'è nero su bianco non si danno notizie". Un annuncio roboante per l'arrivo di un top player assoluto che farà compagnia ai vari Lukaku, Neres e McTominay. Ma in città l'unica cosa che vorrebbero ascoltare i tifosi partenopei è una conferma di Antonio Conte allenatore anche per il prossimo anno. Il patron azzurro a tal proposito ha detto: "I tifosi stiano tranquilli. Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono restare siamo felici di continuare". Il diretto interessato però non si espone.

Il pullman scoperto del Napoli.

"È sempre bello vincere per regalare queste giornate e queste soddisfazioni soprattutto ai tifosi, festeggiare a Napoli è straordinario" ha detto l'attuale tecnico dei partenopei che è ricercatissimo dalla nuova Juventus con Giorgio Chiellini in regia. E allora chi sul pullman scoperto ha deciso di esporsi sull'argomento è stato Romelu Lukaku. Il pupillo di Conte, l'attaccante che ha sempre voluto e che ha fatto la sua fortuna anche all'Inter pare essersi leggermente sbilanciato sulla permanenza del suo mentore: "Se fosse qui cosa gli direi? Rimane, lui sa già tutto, però rimane".

Lele Oriali sul pullman del Napoli.

Le parole di Lele Oriali sul futuro di Conte al Napoli

L'attaccante belga è sicuro e aggiunge: "Io farei di tutto per farlo rimanere qui". De Laurentiis, Lukaku, ma anche Lele Oriali il quale ha seguito pure in questa avventura Conte. Non è detto che possa seguirlo per un eventuale trasferimento alla Juventus ma l'ex campione del mondo con l'Italia nel 1982 spiega: "Spero che ci sia ancora la possibilità per dare a Napoli anche altre soddisfazioni – e conclude -. Mi auguro che si possa continuare qui, ci siamo trovati bene sia io che la mia famiglia, la speranza è quella di continuare, glielo diciamo tutti i giorni a Conte".