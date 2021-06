Paul Pogba è sinonimo di qualità. Il centrocampista della Francia è stato uno dei protagonisti dell'entusiasmante duello tra i transalpini e il Portogallo, terminato con un pareggio per 2-2 che permette ad entrambe le squadre di passare alla fase a eliminazione diretta di EURO 2020. Il numero 6 della selezione campione del mondo in carica ha giocato una gara bellissima e ha illuminato il gioco della squadra di Didier Deschamps per tutto l'arco dei 90′. Tre esempi su tutti: nel primo tempo ha cercato due volte in profondità Mbappé con due palloni deliziosi, nella seconda occasione Mateu Lahoz ha fischiato un rigore molto dubbio; ed è stato ancora suo il filtrante che ha permesso a Karim Benzema di firmare il vantaggio della Francia all'inizio della ripresa. Determinante per ‘colpire', ottimo nella gestione e la solita eleganza che rapisce l'occhio di chi osserva.

Il calciatore del Manchester United ha preso per mano la squadra e ha lavorato bene sia in fase di costruzione che in fase di rifinitura per i compagni: oltre a dare supporto ai due centrali nel far partire la manovra da dietro, Pogba ha sempre lavorato in verticale e ha cercato spesso la palla nello spazio per far male alla difesa portoghese.

Proprio come nella partita d'esordio contro la Germania, Pogba ha offerto il suo meglio al pubblico presente allo stadio e a casa: ha toccato la palla 104 volte, percentuale più alta di qualsiasi giocatore in campo; ed è riuscito a creare tre occasioni da gol, media più alta in campo insieme a Bernardo Silva del Portogallo. Dati che fanno capire l'impatto sul match del classe 1993.

Come già anticipato, ha lavorato bene sia su passaggi corti che lunghi, e nel finale è andato vicino al gol della vittoria con uno splendido tiro dal limite dell'area che sembrava destinato al gol ma che è stato letteralmente ‘tolto' dalla porta da Rui Patricio con una parata spettacolare. Più che la conclusione in sé, quello che più è rimasto negli occhi di quell'azione è stata la preparazione di Pogba e la risposta del portiere lusitano: il centrocampista dei Bleus si è spostaro il pallone con la suola e con lo stesso piede, il destro, ha fatto partire una traiettoria che l'estremo difensore del Portogallo è riuscito a fermare solo con la mano di richiamo e l'aiuto dell'incrocio dei pali. Il momento più bello della fase a gironi di EURO 2020.