Dal celeste tradizionale al verde. Un annuncio shock, da parte della Lazio, la società di Claudio Lotito che ha sorpreso tutti i propri tifosi – e non solo – annunciando una nuova divisa ‘green'. Con tanto di voce narrante ad hoc, Pino Insegno e un cortometraggio d'autore sui social. Una maglia totalmente verde, sì. Ma non nel colore: perché il club capitolino si è divertito a giocare con la parola ‘green', facendo credere a tutti ad un cambiamento epocale che invece non ci sarà. Almeno come elemento cromatico, perchè nel ‘contenuto' l'innovazione è totale e unica.

"Green", verde il colore su cui la Lazio ha giocato con l'equivoco, illudendo – e in alcuni casi – facendo arrabbiare i più tradizionalisti davanti all'annuncio che è girato sui social ma che nascondeva già dagli hashtag lo scherzo, quel #joke celato tra altri HT più tradizionali quali #biancoceleste e #inostricolori. Dopotutto, in un momento in cui i social manager sembrano aver preso il sopravvento anche nelle società di calcio, ci si deve aspettare di tutto. C'è chi presenta il nuovo allenatore con uno Stato americano, chi lo fa con una sigaretta fumante e chi annuncia un nuovo acquisto con il Ponte sul Naviglio.

Ci stava tutto, dunque, anche lo ‘scherzo' sulla maglia che green, verde, lo è. Dentro: sarà infatti fatta attraverso il riciclo al 100% di bottiglie di plastica, ecosostenibile e nel rispetto dell'ambiente. ‘Green', verde, perché come dice lo spot la nuova divisa avrà un "filato tecnologico ed ecologico, e così quasi un milione di bottigliette diventano maglie di un tessuto green". Una innovazione unica in Serie A per una produzione ecosostenibile ma che non andrà assolutamente con la tradizione del club capitolino. Perché il bianco e il celeste resterà sulle divise della squadra allenata da Maurizio Sarri. I tifosi possono stare tranquilli: da Lotito ci si può aspettare davvero di tutto ma anche il vulcanico presidente non si permetterebbe mai di infrangere la tradizione del club.