La Lazio cambia idea su Pallegrini, torna tra i convocati: potrebbe giocare contro l'Inter Tra i convocati della Lazio è spuntato anche il nome di Pellegrini: era stato escluso dalla lista della Serie A senza nessuna spiegazione, non gioca da un mese.

A cura di Ada Cotugno

Il caso di Luca Pellegrini aveva scosso l'ambiente Lazio alla chiusura dell'ultima sessione di calciomercato, quando con amara sorpresa il suo agente aveva scoperto che era stato escluso dalla lista della Serie A: una bocciatura arrivata improvvisamente, senza nessuna spiegazione apparente, sulla quale i biancocelesti sembrano aver fatto marcia indietro nel silenzio generale. Il terzino è stato convocato per i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter stasera e potrebbe addirittura giocare come titolare.

È stato riammesso così come era stato escluso, senza proclami ufficiali e senza fare chiarezza su una situazione a dir poco strana. Dal mese di febbraio l'ex Juve non è più sceso in campo, dato che in campionato non può essere convocato, ma l'inversione di marcia fa capire che qualcosa è cambiato per Baroni che lo ha riammesso all'interno del gruppo squadra per poter avere qualche scelta in più nelle sue rotazioni.

Pellegrini convocato per la Coppa Italia

Ormai il rapporto sembrava del tutto compromesso perché l'esclusione dalla lista della Serie A della Lazio era un gesto imperdonabile: Enzo Raiola aveva chiesto spiegazioni alla società per la decisione che aveva colto tutti di sorpresa, ma alla fine Pellegrini aveva accettato la decisione di non giocare per tutto il resto della stagione, pensando già alla nuova destinazione. E invece ora è arrivato il contrordine con la convocazione per i quarti di Coppa Italia con l'Inter che potrebbero perfino vederlo protagonista.

Il terzino infatti potrebbe prendere il posto di Nuno Tavares sulla corsia sinistra: il portoghese non è al massimo della forma e potrebbe lasciare il posto al suo collega contro i nerazzurri, così da riposare in vista del campionato dove la rincorsa è ancora lunga. Ma la convocazione di Pellegrini sposta poco gli equilibri per la Lazio perché difficilmente rientrerà nelle rotazioni in pianta stabile.