La Juventus sogna la Champions anche col -15, l’Inter apre nuovi scenari di classifica: si può fare La lotta Champions è apertissima. Il passo falso dell’Inter con la Salernitana dà la possibilità alla Juventus di riavvicinarsi al quarto posto, mentre la Roma può scavalcare i nerazzurri.

A cura di Alessio Morra

L'Inter non vince più. I nerazzurri hanno cullato i tre punti fino al 90′ contro la Salernitana, cioè fino a quando un gol favoloso di Candreva ha prodotto l'1-1. L'Inter adesso ha 51 punti. La quota Champions continua ad abbassarsi e la Juventus, nonostante la penalizzazione di 15 punti, ha la possibilità dopo la ventinovesima giornata di portarsi a -4 dal quarto posto, per farlo deve vincere in casa della Lazio, e contemporaneamente la Roma non deve battere il Torino. La grande rimonta della Juve dunque può continuare e il quarto posto dei bianconeri non è più una chimera.

Quando la Juventus ha ricevuto i 15 punti di penalizzazione sembrava quasi non avesse più nemmeno la chance di poter competere per il quarto posto che vale la Champions League. Allegri è sempre stato fiducioso. Ed aveva ragione, perché la grande rimonta ha riportato i bianconeri ad avvicinarsi concretamente al quarto posto, che potrebbe essere ancora molto più vicino sabato sera.

Il pareggio dell'Inter con la Salernitana ha abbassato la quota Champions. I nerazzurri ora sono quarti con 51 punti. La Juventus in questo momento è settima con 44 punti. In mezzo ci sono Roma e Atalanta. Il lungo periodo di difficoltà dell'Inter ha reso più pesante la rimonta della Juventus, che è tornata in corsa in modo prepotente per il quarto posto. al netto del -15. E ora ancor di più è arrivato il momento di fare calcoli.

La classifica della Serie A dopo Salernitana–Inter della 29a Giornata.

Sabato sera la Juventus potrebbe portarsi a -4 dal quarto posto. Sarà così se i bianconeri batteranno la Lazio, seconda in classifica. E considerato tutto quello che è successo in questi ultimi due mesi e mezzi la Juve sarebbe veramente vicina all'obiettivo minimo stagionale, a nove giornate dal termine della Serie A.

Naturalmente di mezzo c'è anche la Roma che battendo il Torino scavalcherebbe l'Inter e salirebbe a quota 53. Con il successo dei giallorossi, la Juve vincendo all'Olimpico quantomeno sarebbe a 6 lunghezze dai giallorossi. Quindi il pari di Salerno fa estremamente piacere alla squadra di Mourinho che può mettere la freccia e tornare tra le prime quattro.

Mentre Juventus e Roma quindi guardano con positività alle sfide della ventinovesima giornata, si lecca le ferite l'Inter, che invece dopo l'ennesimo risultato negativo rischia di precipitare concretamente fuori dalle prime quattro, cosa che nelle ultime tre stagioni e mezza non è mai successa.