La Juventus si affida a Chiellini per rilanciarsi: Barzagli e Bonucci pronti a tornare in bianconero La nuova Juventus potrebbe ripartire da Giorgio Chiellini con un ruolo più centrale all'interno del club. L'ex difensore potrebbe riportare in bianconero Barzagli e Bonucci.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus aveva cambiato rotta dopo l'addio a Massimiliano Allegri e l'arrivo di Thiago Motta in panchina con Cristiano Giuntoli in regia. Un progetto naufragato però pochi mesi dopo con l'esonero dell'allenatore e le scelte di mercato del direttore bianconero messe fortemente in discussione. Con Tudor in panchina al momento la Vecchia Signora spera di garantirsi almeno la qualificazione alla prossima Champions ma per la prossima stagione, già a partire magari dal Mondiale per Club, c'è aria di rivoluzione tecnica attorno alla Juventus.

Occhi puntati su Giorgio Chiellini che potrebbe scalare gerarchie importanti all'interno del club con un ruolo molto più centrale nelle decisioni tecniche. Oltre ai rumors circa le voci di un eventuale ritorno di Antonio Conte in panchina, secondo la Gazzetta dello Sport, la rivoluzione Juve pensata da Chiellini potrebbe riportare alla Continassa gente come Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, con quest'ultimo che ha un ruolo nella Nazionale Under 20 al momento. Anche la questione staff tecnico potrebbe prevedere l'arrivo del preparatore atletico Antonio Pintus.

Antonio Pintus attualmente al Real Madrid.

La BBC nata dall’intuizione tattica di Antonio Conte nel 2011-12 pronta a ritrovarsi per rilanciarsi la Juventus non più in campo, ma fuori, per trasmettere la juventinità alla squadra. Bonucci sarebbe pronto a entrare nello staff tecnico del nuovo allenatore a maggior ragione se si realizzasse il sogno di riportare Antonio Conte in panchina. A Barzagli, invece, la Juventus affiderebbe volentieri la guida di una squadra del vivaio. Riunire il trio è più che una suggestione e nelle ultime ore anche l'ipotesi di un arrivo di Antonio Pintus avvalorerebbe questa tesi.

Anche Antonio Pintus nel mirino della Juventus

Chiellini sarebbe disposto a portare alla Juventus il preparatore atletico attualmente in forza al Real Madrid. Uno dei punti di forza di Ancelotti ai Blancos e in generale anche di Conte nel corso delle sue precedenti esperienze, Juventus compresa. Una rivoluzione fortemente voluta da John Elkann che avrebbe puntato proprio su Chiellini dopo il rodaggio come responsabile dei rapporti istituzionali del club. L'ex difensore avrà più peso nelle decisioni della Juventus, anche in quelle dell’area sportiva affiancando sempre di più l'attuale direttore tecnico Cristiano Giuntoli.