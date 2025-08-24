Serie A
video suggerito
video suggerito

La Juve vince contro il Parma con i gol di David e Vlahovic. Il Pisa ferma l’Atalanta sull’1-1

L’Atalanta si ferma alla prima, il Pisa la costringe sul pareggio. David porta avanti la Juventus con il gol al debutto in Serie A, segna anche Vlahovic.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Juventus di Tudor sorride alla prima di campionato grazie allo squillo di David che battezza il suo esordio in Serie A con il gol che vale la vittoria, accompagnato dal guizzo di Vlahovic che lancia il duello a distanza con l'attaccante che lo ha rimpiazzato: bastano loro per superare il Parma e portarsi a casa i primi tre punti in palio in questa stagione, risultato fondamentale per provare a raddrizzare la situazione. Non è dello stesso avviso l'Atalanta che si aggrappa all'1-1 per evitare la figuraccia contro il Pisa neopromosso, passato in vantaggio nel primo tempo con un autogol.

David e Vlahovic si dividono i gol della Juve

Cominciano bene i bianconeri di Tudor che rispondono alle altre big del campionato e portano a casa la vittoria contro il Parma. Funziona la nuova Juve dell'allenatore croato che si affida ai suoi titolarissimi e viene ripagato da David: il nuovo attaccante sblocca la partita al 59′ su assist di Yildiz e si toglie la soddisfazione di segnare al suo esordio in Serie A.

Alla serata si aggiunge anche lo scontento della rosa, Vlahovic, che ha perso il posto da titolare proprio a causa del canadese (piovono fischi al momento del cambio). L'attaccante lo sostituisce per i minuti finali della gara e incredibilmente segna un gol che potrebbe cambiare tutto in ottica mercato. La nota stonata della Juve è stata l'espulsione di Cambiaso poco prima del 2-0 per una brutta reazione contro un avversario che gli costa il rosso.

Leggi anche
Tudor parla del futuro di Vlahovic dopo il gol contro il Parma: "È da Juve, vediamo cosa succede"

Il Pisa ferma l'Atalanta

La doccia fredda per i bergamaschi arriva quasi subito: al 26′ Hien cerca di intercettare il passaggio di un avversario ma fa una mossa disastrosa e mette il pallone nella sua stessa porta mandando in vantaggio il Pisa. Una situazione disastrosa per Juric che all'esordio sulla panchina dell'Atalanta rischia di perdere contro una neopromossa. A salvare la Dea ci pensa Scamacca che torna in campo da titolare dopo oltre un anno e segna il gol dell'1-1 che salva almeno la faccia in una serata che porterà a nuove riflessioni.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atalanta
Calcio
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
La Juve batte il Parma, il Pisa ferma l'Atalanta. Il Como stende la Lazio, pari tra Cagliari e Viola
Tudor parla del futuro di Vlahovic dopo il gol contro il Parma: "È da Juve, vediamo cosa succede"
Maurizio Sarri: "Ero contento di essere tornato sulla panchina della Lazio, ma è durata poco"
In Como-Lazio l'arbitro Manganiello spiega il Var, apre il microfono e parla: "Decisione finale"
Il Como batte la Lazio (2-0) con Nico Paz, il Cagliari acciuffa la Fiorentina al 94° (1-1)
Perché Damiano David s'è infuriato alla fine di Roma-Bologna, con chi ce l'aveva: "Quello vestito di giallo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views