La Juve vince contro il Parma con i gol di David e Vlahovic. Il Pisa ferma l’Atalanta sull’1-1

La Juventus di Tudor sorride alla prima di campionato grazie allo squillo di David che battezza il suo esordio in Serie A con il gol che vale la vittoria, accompagnato dal guizzo di Vlahovic che lancia il duello a distanza con l'attaccante che lo ha rimpiazzato: bastano loro per superare il Parma e portarsi a casa i primi tre punti in palio in questa stagione, risultato fondamentale per provare a raddrizzare la situazione. Non è dello stesso avviso l'Atalanta che si aggrappa all'1-1 per evitare la figuraccia contro il Pisa neopromosso, passato in vantaggio nel primo tempo con un autogol.

David e Vlahovic si dividono i gol della Juve

Cominciano bene i bianconeri di Tudor che rispondono alle altre big del campionato e portano a casa la vittoria contro il Parma. Funziona la nuova Juve dell'allenatore croato che si affida ai suoi titolarissimi e viene ripagato da David: il nuovo attaccante sblocca la partita al 59′ su assist di Yildiz e si toglie la soddisfazione di segnare al suo esordio in Serie A.

Alla serata si aggiunge anche lo scontento della rosa, Vlahovic, che ha perso il posto da titolare proprio a causa del canadese (piovono fischi al momento del cambio). L'attaccante lo sostituisce per i minuti finali della gara e incredibilmente segna un gol che potrebbe cambiare tutto in ottica mercato. La nota stonata della Juve è stata l'espulsione di Cambiaso poco prima del 2-0 per una brutta reazione contro un avversario che gli costa il rosso.

Il Pisa ferma l'Atalanta

La doccia fredda per i bergamaschi arriva quasi subito: al 26′ Hien cerca di intercettare il passaggio di un avversario ma fa una mossa disastrosa e mette il pallone nella sua stessa porta mandando in vantaggio il Pisa. Una situazione disastrosa per Juric che all'esordio sulla panchina dell'Atalanta rischia di perdere contro una neopromossa. A salvare la Dea ci pensa Scamacca che torna in campo da titolare dopo oltre un anno e segna il gol dell'1-1 che salva almeno la faccia in una serata che porterà a nuove riflessioni.