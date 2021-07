Mancano due giorni all'attesissima semifinale degli Europei che vedrà l'Italia affrontare la Spagna: l'appuntamento è per martedì sera alle 21, quando gli azzurri di Mancini proveranno a trasformare in qualcosa di concreto – ovvero la finale di Wembley – la striscia di record che li ha portati fino a questo punto. Oggi nell'abituale conferenza a Coverciano è toccato a Nicolò Barella chiacchierare con i giornalisti per raccontare il suo stato d'animo e le ambizioni dello spogliatoio azzurro.

Durante l'incontro c'è stato un momento di ilarità dovuto ad una gaffe commessa da Donatella Scarnati, inviata della RAI. La giornalista al seguito della Nazionale ha chiesto infatti al centrocampista dell'Inter: "Mi racconti le tue notti magiche, tu avevi soltanto 7 anni nel 1990, però ci racconti le notti magiche qui in ritiro…". A quel punto Barella – che è nato il 7 febbraio del 1997 – si è voltato verso Paolo Corbi, responsabile della comunicazione della FIGC con sguardo tra lo spaesato e l'interrogativo.

"Mondiali del '90, un po' di meno…", ha detto Corbi, dando lo spunto a Barella per rispondere ridendo: "Meno 7 anni…". La Scarnati ha realizzato di aver fatto un po' di confusione con gli anni ed ha incassato il colpo: "Scusa, non eri neanche nato…". "Eh no", ha chiuso il siparietto il 24enne giocatore cagliaritano.

Lo scambio di battute ben presto è diventato virale e la giornalista RAI poco dopo ha postato un messaggio su Twitter per scusarsi per lo sfondone commesso: "Chiedo scusa ho sbagliato. Ho fatto una grande confusione. Barella nato nel 1997 ho detto ‘nel 90 avevi 7 anni'. Un lapsus. Mi dispiace e mi scuso con le persone che mi hanno ascoltato". Un messaggio che fa onore alla veterano del servizio pubblico e che ha raccolto parecchi like.