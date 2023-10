La furia di Benitez è incontenibile, esplode contro il VAR: “Giochiamo a calcio o a ping pong?” A conclusione di Las Palmas-Celta che ha visto trionfare i padroni di casa al 97′, la rabbia di Rafa Benitez si è palesata nel post gara, inveendo contro il VAR reo di aver annullati un gol sullo 0-0: “Certe decisioni ti ammazzano, tutti possono vedere che non può essere mai fallo…”

A cura di Alessio Pediglieri

Il VAR e la sua gestione sta facendo infuriare il mondo del calcio. Nelle ultime giornate non c'è stato massimo campionato che non abbia avuto da ridire sulle scelte effettuate dalla moviola e in alcuni casi, con topiche clamorose e preoccupanti. Dall'Inghilterra all'Italia, passando anche dalla Spagna dove non c'è stata tregua e a sbottare contro la sala dei monitor in assistenza agli arbitri è toccato a Rafa Benitez, furioso nel post gara perso dal suo Celta Vigo in modo rocambolesco.

L'ottavo turno del campionato nella Liga spagnola si è concluso nel fine settimana con la clamorosa vittoria, in rimonta, da parte del Las Palmas in casa contro il Celta Vigo. La squadra di Garcia Pimienta stava perdendo, quando all'84' minuto di gioco è riuscita a ribaltare il match. Al gol di Douvikas per il Celta arrivato al 67′, è riuscita prima infilare il pari di Viera, su rigore, e poi al 97′ a trovare l'insperato 2-1 definitivo, firmato da Cardona.

Un'atroce beffa per il Celta Vigo con un Rafa Benitez a dir poco furioso nel post partita e che ha rimediato la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di Liga. La sua squadra è rimasta in penultima posizione, insieme al Granada con soli 5 punti all'attivo, ma non sono mancate violente polemiche da parte del tecnico verso la gestione proprio del VAR.

L'episodio che ha scatenato la rabbia di Benitez è relativo alla decisione nel primo tempo, sullo 0-0 di annullare il gol di Larsen al 34′ minuto: alla moviola, che ha richiamato l'arbitro Rojas è stato analizzato un fallo a inizio azione che poi è stato confermato essere irregolare, facendo saltare il banco. E i nervi a Benitez: "È tutto così assurdo. Avere un goal del genere annullato… quel tipo di decisioni, ti uccidono. Anche se provi a reagire e hai la partita sotto controllo, poi se c'è un rigore, e se arriva un fallo…".

Gli strali sono verso la conduzione arbitrale e i responsabili delle immagini TV a bordo campo: "Come possiamo non perdere alla fine di una partita del genere? Se facciamo un gol regolare e te lo tolgono, come si fa? In quella giocata il mio giocatore è in vantaggio, è davanti, lo sto guardando proprio adesso" sbotta in diretta post partita, riferendosi ai monitor presenti in zona mista. "Non capisco" continua. "Non capisco dove sia il fallo. Dovremo giocare qualcos'altro se è questo un fallo. Chiunque può vederlo, non ha senso chiamare quelle cose… non può essere, questo è il calcio. Non stiamo parlando di giocare a ping pong, dove ognuno resta al suo posto, giusto?"

La furia di Benitez non si placa fino alla fine, forte del fatto che le immagini gli danno ragione: "Ci ritroviamo a remare continuamente contro corrente. Avevamo meritato di vincere questa partita, ma emotivamente, quegli errori ti feriscono molto, ti frenano e tutto diventa più difficile. Ma mi fermo qui" ha poi concluso, per evitare eventuali sanzioni disciplinari. "Se dicessi tutto quello che davvero penso, avremmo molti nuovi problemi…"