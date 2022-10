La forza infinita di Haller: è tornato ad allenarsi dopo l’intervento per curare il cancro Sebastien Haller è tornato ad allenarsi in campo dopo l’intervento per curare il cancro ai testicoli che gli era stato diagnosticato a luglio. L’attaccante del Borussia Dortmund si è allenato presso il centro sportivo dell’Ajax.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sebastien Haller l'abbiamo visto alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro andata in scena qualche giorno fa. L'attaccante del Borussia Dortmund è apparso sorridente davanti al connazionale, Didier Drogba, mentre era in procinto di consegnare il premio Yachine a Thibaut Courtois. L'attaccante 28enne era stato acquistato l'estate scorsa dal club tedesco che l'aveva prelevato dall'Ajax per sostituire al meglio la partenza di Haaland. Ma in questo momento purtroppo Haller non è mai riuscito ad esordire con i gialloneri. Al neo acquisto del Borussia Dortmund lo scorso luglio fu diagnosticato un tumore ai testicoli.

L'attaccante, arrivato al Borussia per 31 milioni di euro, intraprese subito il percorso di guarigione non appena ricevuta la notizia. Tra operazione e ciclo di chemioterapia, non ha mai perso la speranza riprendendo anche ad allenarsi in palestra. L'obiettivo è quello di tornare a disposizione del tecnico Edin Terzic entro inizio 2023. Un obiettivo che si è prefissato e che in questi giorni ha visto il giocatore compiere l'ennesimo grande passo in avanti che testimonia la sua infinita forza. Haller infatti è tornato ad allenarsi in campo. Non con il Borussia Dortmund, ma con l'Ajax, la sua ex squadra. A rivelarlo è stato proprio il tecnico dei Lancieri.

"Ci ha chiesto se poteva venire ad allenarsi perché è qui in riabilitazione – ha spiegato l'allenatore dell'Ajax Alfred Schreuder in conferenza stampa – Quindi ovviamente è bello che possa stare qui per un po'" ha detto il tecnico. ‘Kicker' rivela come Haller si sia allenato su un campo laterale a quello principale dove solitamente svolge le proprie sessione quotidiane l'Ajax. Haller è sceso in campo nella giornata di martedì e non è escluso che possa ancora continuare ad allenarsi presso il centro sportivo del club olandese. Dall'annuncio della sua malattia, Haller non ha giocato una sola partita.

Pertanto non ha ancora potuto giocare un solo minuto con il Borussia Dortmund dal suo arrivo a luglio. A causa del suo tumore, l'attaccante ivoriano ha già dovuto essere operato una volta e da allora è stato sottoposto a chemioterapia. La data del suo ritorno alla formazione collettiva con Borussia rimane sconosciuta ma proprio nel corso della premiazione per la consegna del Pallone d'Oro aveva fatto capire che il percorso di recupero stava andando avanti molto bene: "Va tutto bene, le cose stanno andando nel migliore dei modi. È bello dimostrare la nostra forza. Dovevo essere presente".