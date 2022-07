Haller è stato male dopo gli allenamenti, Borussia Dortmund incredulo: ha un tumore ai testicoli Sebastien Haller ha un tumore ai testicoli. L’attaccante del Borussia Dortmund si è sentito male subito dopo gli allenamenti prima di sottoporsi ad esami specifici che hanno evidenziato la causa. Ha già fatto ritorno a Dortmund.

A cura di Fabrizio Rinelli

La notizia è di quelle che non vorremmo mai sentire. "Sebastien Haller ha dovuto lasciare il Borussia Dortmund a causa di una malattia ed è già tornato a Dortmund. Durante gli esami è stato scoperto un tumore ai testicoli". A comunicarlo questa bruttissima notizia è stato lo stesso club tedesco che ha sottolineato come sia accaduto tutto in pochissimi istanti. L'ex bomber dell'ex Ajax, arrivato in Germania per sostituire Haaland, aveva subito accusato un malore al termine degli allenamenti. Dolorante si è immediatamente sottoposto a degli esami specifici che hanno dato il riscontro che nessuno avrebbe mai voluto sentire.

Tutto è accaduto subito dopo l'allenamento di lunedì mattina. Il 28enne nazionale della Costa d'Avorio si è lamentato di non stare bene sottoponendosi alle cure mediche. "Nel corso della giornata è stato scoperto un tumore ai testicoli – si legge nella nota pubblicata dal Borussia Dortmund – Nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori esami presso un centro medico specializzato". Haller ha immediatamente lasciato il ritiro dei gialloneri per sottoporsi a tutte le cure del caso. Commovente l'abbraccio dei tifosi del Borussia che si sono stretti immediatamente attorno al proprio giocatore.

"Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi – continua il comunicato diramato dal club tedesco che ha annunciato questa brutta notizia – L'intera famiglia del Borussia Dortmund augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e che possiamo riabbracciarlo presto". Il club è incredulo, specie per come è accaduto. "Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile", ha dichiarato il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl. Nel frattempo il club ha voluto fare un appello ufficiale a tutti:

"Il Borussia Dortmund chiede che venga rispettata la privacy del giocatore e della sua famiglia e che non vengano fatte domande – si legge – Non appena avremo ulteriori informazioni, ti informeremo in consultazione con il giocatore". Haller aveva il pesante compito di dover sostituire Haaland al Borussia dopo la sua partenza al Manchester City e il Dortmund ha puntato su di lui forte anche dei suoi numeri dato che era stato tra i bomber più prolifici d'Europa dopo aver segnato 11 gol in Champions arrivando terzo nella classifica marcatori.