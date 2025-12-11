La Fiorentina rialza la testa vincendo contro la Dinamo in Conference: gol di Kean e Gudmundsson

La Fiorentina torna a sorridere in Conference League dopo le delusioni, le tensioni e l’ultimo posto in classifica in Serie A. La viola è riuscita a battere 2-1 la Dinamo Kiev portandosi a 9 punti.

La Fiorentina torna a sorridere in Conference League dopo le delusioni, le tensioni e l'ultimo posto in classifica in Serie A. La viola è riuscita a battere 2-1 la Dinamo Kiev portandosi a 9 punti in classifica. Nel primo tempo è sembrato subito non ci fosse partita con la Fiorentina che è riuscita a portarsi in vantaggio con Kean mentre gli avversari faticavano a rendersi pericolosi. Nella ripresa il pari degli ospiti con Mykhailenko prima del gol vittoria poi messo a segno da Gudmundsson.

Kean la sblocca nel primo tempo

Voglia, volontà e determinazione. Fin dal primo istante è emerso questo quando ha preso il via Fiorentina-Dinamo Kiev. Nei primi 45 minuti la viola è sembrata subito convinta di voler indirizzare la partita a proprio favore sfruttando anche gli enormi spazi lasciati dalla difesa ucraina in più frangenti. Si parte subito con un cross di Dodò dalla destra, colpo di testa di Dzeko che passa a centimetri dalla traversa. Gli avversari ci provano sfruttando i calci piazzati ma non impensieriscono De Gea.

E così al minuto 17 ecco arriva l'occasione per la Fiorentina che sullo sviluppo del calcio d'angolo vede Dzeko calciare a botta sicura ma il bosniaco colpisce Kean che a quel punto calcia in porta ma il portiere avversario gli dice di no. Ma il gol è dietro l'angolo e infatti la Fiorentina la sblocca proprio con Kean! Cross dalla destra di Dodò, bel colpo di testa dell'attaccante della Viola che la mette alle spalle di Neshcheret. La Dinamo non riesce a reagire e così è ancora la Fiorentina con Dzeko, Nicolussi Caviglia e lo stesso Kean a cercare il raddoppio che però non arriva. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-0.

Gudmundsson segna il gol che vale la vittoria

La ripresa si apre a sorpresa con il pareggio della Dinamo Kiev: grandissimo destro dalla distanza di Mykhailenko che si infila alla sinistra di De Gea. La Fiorentina reagisce subito e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Kean si ritrova tutto solo a mettere in rete la palla di sinistro ma spara incredibilmente alto. Cala il gelo sul Franchi e a questo punto Vanoli si gioca la carta Gudmundsson, Kouame e Parisi. La squadra di Vanoli ci prova con le conclusioni proprio dell'ex Genoa ma anche di Ndour ma la rete arriva solo a 15 dalla fine quando proprio Gudmundsson fa gol.

L'attaccante islandese sfrutta al meglio la respinta del portiere ospite che è stato miracoloso sul colpo di testa di Kean. Sulla ribattuta arriva proprio l'ex attaccante del Genoa che insacca la palla in rete e fa 2-1. Da questo momento in poi la Fiorentina è sembrata in pieno possesso della partita gestendo al meglio il vantaggio consentendo poco agli ucraini che pure non hanno mai mollato. Con questo successo la Fiorentina si porta a 9 punti in classifica.