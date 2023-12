La FIFA riporta in vita la vecchia Coppa Intercontinentale: come funziona la nuova competizione La FIFA ha istituito una nuova competizione mondiale per club: dal 2024 torna la vecchia Coppa Intercontinentale. Ecco partecipanti, regolamento e come funziona il nuovo torneo che vedrà sfidarsi i campioni dei vari continenti.

A cura di Michele Mazzeo

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 2024 le competizioni FIFA per club cambieranno faccia a partire dal Mondiale per Club che vedrà partecipare 32 squadre e si disputerà in estate al termine della stagione calcistica (la prima edizione con questo nuovo formato andrà difatti in scena dal 15 giugno al 13 luglio 2025). Ma questa non sarà l'unica competizione che vedrà scontrarsi tra loro le squadre che hanno brillato in stagione nelle varie principali competizioni continentali. Nell'ultimo consiglio mondiale la Federazione Internazionale che governa il calcio ha infatti istituito una nuova competizione denominata Coppa Intercontinentale FIFA che si disputerà nella tradizionale finestra di metà dicembre. Come si evince già dal nome però non si tratta di una vera novità bensì di un ritorno al passato, cioè a quella Coppa Intercontinentale, appunto, che tra il 1960 e il 2004 metteva ogni anno di fronte il club vincitore della Coppa dei Campioni europea e quello trionfatore della Copa Libertadores sudamericana.

La nuova Coppa Intercontinentale FIFA: chi partecipa

La nuova Coppa Intercontinentale FIFA sarà però leggermente rispetto alla sua progenitrice: solo la vincitrice della Champions League infatti ha un posto assicurato nella finalissima mentre i campioni degli altri continenti si contenderanno il ruolo di sfidante: "In seguito all’approvazione da parte del Consiglio, la nuova competizione annuale per club FIFA vedrà la partecipazione di tutti i campioni della prima competizione per club della confederazione e si concluderà con una finale in una sede neutrale tra i vincitori della UEFA Champions League e i vincitori di uno spareggio intercontinentale tra i club delle altre confederazioni" si legge difatti nella nota con cui la FIFA ha annunciato l'istituzione della Coppa Intercontinentale FIFA a partire dal 2024.

Come funziona la nuova Coppa Intercontinentale FIFA: il regolamento

Nella stessa occasione la FIFA ha anche comunicato il regolamento di questa nuova competizione per club a livello mondiale. Per stabilire chi sfiderà la vincente della Champions League nella finalissima della Coppa Intercontinentale FIFA vi saranno difatti due fasi preliminari e un play off. Nella prima fase a scontrarsi saranno i vincitori della Champions League asiatica, i vincitori della Champions League africana e i vincitori della Champions League oceaniana. Nella seconda fase ad affrontarsi invece saranno le squadre vincitrici della Champions League nordamericana e le vincitrici della Copa Libertadores (la Champions League sudamericana) che si sfideranno in un'unica tappa.

Le vincitrici delle due fasi preliminari si affronteranno poi tra loro in un Play off (cioè una semifinale) che andrà in scena qualche giorno prima della finalissima nella stessa sede neutrale dove poi si disputerà quest'ultima. Chi vincerà il Play off si guadagnerà dunque il ruolo di sfidante della vincitrice della Champions League europea nella finale che mette in palio il titolo.

Le date della Coppa Intercontinentale FIFA 2024

La prima edizione della Coppa Intercontinentale FIFA andrà in scena nel 2024. Già decise le date per semifinale e finale: il play off che deciderà la sfidante dei campioni d'Europa in carica si giocherà il 14 dicembre 2024, mentre la finalissima che stabilirà il primo campione della nuova Coppa Intercontinentale si disputerà quattro giorni più tardi, vale a dire il 18 dicembre 2024.