La domenica dai due volti di Donnarumma: prima l’errore grave, poi il gesto a sorpresa Donnarumma si è reso protagonista di un errore in occasione del gol del St.Etienne contro il Psg, ma dopo la fine ha conquistato gli applausi dei tifosi di casa.

A cura di Marco Beltrami

La vittoria sul campo del St.Etienne e l'esordio in Ligue 1 di Sergio Ramos sono sicuramente le buone notizie di giornata per il Paris Saint-Germain. A fare da controaltare però è arrivato il brutto infortunio di Neymar che rischia un lungo stop, e anche la prestazione di Donnarumma che ha ricevuto non poche critiche. L'estremo difensore non è apparso immune da responsabilità in occasione del gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa, poi raggiunti e battuti dalla doppietta di Marquinhos e dalla rete di Di Maria.

La prestazione odierna di Gigio rischia di alimentare ulteriormente il dibattito sotto la Tour Eiffel, sul dualismo con Keylor Navas. L'ex portiere del Milan si è reso protagonista di un intervento rivedibile quando un avversario si è presentato al suo cospetto in posizione defilata. Il tiro del giocatore del St.Etienne non è sembrato né forte e né particolarmente velenoso, ma ha comunque sorpreso Donnarumma che ha risposto con un intervento strano, con la mano sinistra.

Il campione d'Europa oltre a non sbloccare la sfera, l'ha di fatto servita a Bouanga che in posizione ideale ha ribadito in rete con buona pace del portiere del Psg che con un tuffo ha provato senza fortuna a rimediare. Un'incertezza da parte di Donnarumma che inizialmente pensava di essere salvato dal Var e da un possibile fuorigioco sanzionato alla squadra di casa. Niente da fare però per lui dopo un lungo check del Var.

Inevitabilmente Donnarumma è stato criticato e non poco sui social, anche se paradossalmente ad applaudirlo sia in campo dopo il fischio finale che fuori sono stati i sostenitori avversari. Tutto a in virtù di un bel gesto a sorpresa di cui si è reso protagonista al termine della gara, quando ha regalato la sua maglia ad un piccolo tifoso del St.Etienne. Dopo essersi avvicinato alle tribune, Gigio ha indicato a più riprese il destinatario della sua divisa, che grazie a lui ha vissuto una domenica indimenticabile. Di certo non si può dire altrettanto per il portiere, che non sta vivendo un finale di 2021 particolarmente brillante.