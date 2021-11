Orribile infortunio per Neymar: la caviglia si piega, costretto a lasciare il campo in lacrime Neymar è uscito dal campo in barella nel corso di St.Etienne-PSG. Un orribile infortunio ha costretto il brasiliano a lasciare il terreno di gioco in lacrime. Il PSG è in ansia per le sue condizioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nel giorno in cui il PSG vede finalmente l'esordio in campo di Sergio Ramos dopo un lungo infortunio, il club parigino perde Neymar. Un infortunio orribile per l'attaccante brasiliano che contro il St.Etienne (gara terminata 3-1 per il PSG) ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. In un contrasto di gioco il giocatore ex Barcellona poggia male la gamba sinistra che finisce su quella del suo avversario e sente immediatamente un fortissimo dolore.

Neymar resta a terra e scoppia in lacrime. Le urla del giocatore hanno immediatamente richiamato l'attenzione dei compagni di squadra. L'intervento dei sanitari è stato immediato e Neymar è stato portato fuori dal campo in barella. Le immagini sono davvero terribili e il PSG teme di poter perdere il giocatore per un lungo periodo. Ovviamente le condizioni di Neymar saranno valutate subito dopo gli esami strumentali che mostreranno l'entità dell'infortunio. Resta l'amaro in bocca per quanto accaduto dopo un successo importante dei parigini.

A fine gara il tecnico Mauricio Pochettino, oltre ad evidenziare la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, si sofferma proprio sulle condizioni fisiche di Neymar. "Lo controlleremo domani. Ma le immagini sono impressionanti, ovviamente siamo preoccupati – ha detto il tecnico argentino – Ma speriamo che non sia troppo male e che sarà presto con noi". Il giocatore ha lasciato poi lo stadio con le stampelle e con una caviglia gonfia dopo il contatto con Yvann Maçon. Sui social ha scritto: "Tornerà più forte di prima".

Neymar ha già collezionato gravi infortuni da quando è arrivato al PSG nel 2018. A gennaio 2019, contro lo Strasburgo in Coppa di Lega, si fratturò il quinto metatarso del piede destro ed è rimasto fuori per 85 giorni dopo un duro contrasto. Con il Brasile, in amichevole contro il Qatar nel giugno 2019, si era invece strappato i legamenti della caviglia destra, lasciando la Copa América senza giocare. Non tornò fino alla stagione successiva. E ora è la sua caviglia sinistra a costringerlo all'ennesimo stop.