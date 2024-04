video suggerito

La compagna di Rice bullizzata per il suo aspetto: "Declan hai standard bassi". Lei cancella le foto La compagna del calciatore dell'Arsenal Declan Rice è stata costretta a cancellare tutte le foto del suo profilo Instagram a causa degli orribili attacchi di bullismo relativi al suo aspetto fisico: "Declan, avresti potuto fare di meglio".

A cura di Paolo Fiorenza

Ancora una volta i social si trasformano in una pattumiera in cui persone che non hanno niente di meglio da fare per riempire la propria vita si lasciano andare a parole di odio senza alcun motivo, se non l'assenza assoluta di qualsivoglia valore. La compagna del 25enne centrocampista dell'Arsenal Declan Rice, la sua coetanea Lauren Fryer, è stata costretta a cancellare tutte le sue foto su Instagram dopo essere stata fatta oggetto di atti di bullismo per il suo aspetto fisico. Davvero orribili le frasi scritte per ferire la ragazza, chiedendo a Rice il perché avesse scelto una donna così, potendo "fare di meglio".

Declan Rice assieme alla compagna Lauren Fryer: stanno assieme da 8 anni

Le molestie nei confronti di Lauren sono cominciate lo scorso dicembre, quando gli haters hanno iniziato a dire a Rice che "avrebbe potuto fare di meglio" e che ha "standard bassi" riferendosi alla sua compagna, con la quale il calciatore sta assieme da otto anni e che gli ha dato un figlio nell'agosto del 2022, il piccolo Jude. Il veleno vomitatole addosso è diventato sempre più cattivo e insopportabile per la ragazza, arrivando alla decisione di qualche ora fa di cancellare tutti i suoi post dal proprio account Instagram, che conta 77mila followers, unico modo per chiudere a doppia mandata la porta di fronte a quegli orribili insulti.

Il profilo Instagram della compagna di Declan Rice adesso non ha più post: tutti cancellati

Parecchie voci si sono subito levate Oltremanica per prendere le parti della giovane. Tra queste anche la moglie del bomber del Leicester Jamie Vardy, Rebekah: "È davvero disgustoso ciò a cui è stata sottoposta Lauren Fryer. Sfortunatamente, di questi tempi è molto facile per i troll nascondersi dietro una tastiera".

"Penso che Lauren sia bellissima, è pazzesco", ha detto Liberty Poole, noto personaggio televisivo inglese, famosa per la sua partecipazione al reality show ‘Love Island': "Gli standard di bellezza oggi non sono realistici e tutti sono impazziti a causa dei social. È ora di cambiare, questo non può continuare", ha aggiunto. Impossibile non essere d'accordo.