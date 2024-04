video suggerito

Il Fenerbahce vuole perdere di proposito la Supercoppa contro il Galatasaray: c’è un piano clamoroso Il Fenerbahce ha un piano per perdere di proposito la Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray: nove giocatori in campo e tre fingeranno un infortunio per chiudere anzitempo la partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Fenerbahçe ha un piano per perdere di proposito la Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray. La partita è in programma oggi, domenica 7 aprile, alle ore 20:30 a Sanliurfa ma la squadra del presidente Ali Koç non ha intenzione di presentarsi con la prima squadra. Nell'Assemblea Generale Straordinaria che si è tenuta allo stadio pochi giorni fa sono state prese una serie di decisioni tra cui quella di non boicottare la finale dopo il rinvio della partita che si doveva giocare in Arabia Saudita.

Il Fener si presenterà con i giocatori dell'Under 19 ma non saranno in undici: i giovani che verranno mandati in campo saranno solamente nove al fischio iniziale del direttore di gara e col passare dei minuti tre giocatori fingeranno di essere infortunati. Non essendoci cambi da poter utilizzare, la gara verrà sospesa per mancanza di numero minimo e verrà assegnato il trofeo al Galatasaray con la vittoria per 3-0 a tavolino.

In qualità di responsabile tecnico del Fenerbahçe non ci sarà il mister Ismail Kartal, ma il vice-allenatore Zeki Murat Gole.

In questo modo non potrà tenersi la cerimonia di premiazione, visto che la vittoria verrà assegnata successivamente per decisione del consiglio direttivo della federazione, e il Fenerbahçe eviterà di essere sanzionato con due anni senza poter giocare la Coppa di Turchia come accadrebbe se non si presentasse in campo.

La situazione tra il Fener e la federazione turca è davvero complicata: il club di Istanbul ha organizzato un allenamento nel pomeriggio, a poche ore dal fischio d'inizio del match, e sui canali ufficiali snobba la partita dando notizie solo sull'appuntamento di Conference League contro l'Olympiacos.

Il club di Ali Koç è molto infastidito per la situazione del calcio in Turchia e tutto è esploso, in maniera definitiva, dopo la violenta rissa a Trabzon: i tifosi del Trabzonspor sono scesi in campo per aggredire i giocatori del Fenerbahçe, che hanno risposto in quella che si è una terribile scazzottata in mezzo al campo.

Sono passati quattro mesi da quando, per questioni politiche, è stata posticipata la finale della Supercoppa turca tra Galatasaray e Fenerbahçe ma, nonostante si giochi una partita da sempre affascinante, il club di Dzeko, Bonucci e Tadic tra gli altri, ha preso questa decisione in segno di protesa.