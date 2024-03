Il Fenerbahce festeggia in campo, i tifosi del Trabzosnpor scatenano la follia: immagini orrende Rissa furibonda e tutti contro tutti dopo Trabzonspor-Fenerbahce, con i calciatori scatenati. Notte da incubo per il calcio turco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ancora una notte da incubo per il calcio turco. La super sfida tra Trabzonspor e Fenerbahce, terza e quarta forza del campionato, è stata contraddistinta dalla violenza. Terribile quanto accaduto dopo il fischio finale del match vinto dagli ospiti. Questi ultimi stavano celebrando la vittoria, in mezzo al campo, quando hanno dovuto fare i conti con l'invasione di campo dei tifosi di casa. Si è scatenato il delirio, con una rissa generale che ha coinvolto anche i giocatori.

In realtà già nel corso dei 90′ sono stati molteplici gli episodi tutt'altro che edificanti. Se in avvio, c'è stata un'interruzione a causa dei fumogeni e dei petardi in campo, con il passare dei minuti il Fenerbahce ha dovuto fare i conti con il lancio di oggetti dei sostenitori avversari. Dzeko e Tadic sono stati colpi da alcuni oggetti, così come l'allenatore Kartal. Nonostante tutto l'arbitro è riuscito a portare il match al fischio finale, dove tutto sembrava essere rientrato.

Purtroppo non è stato così perché i calciatori del Fenerbahce hanno deciso di non tornare immediatamente nella pancia dello stadio soffermandosi in mezzo al campo per festeggiare. La situazione però è degenerata: tutto è iniziato con un'invasione di un solitario ultrà del Trabzonspor che ha provato ad aggredire gli avversari, dando il la alla follia. Gli ingressi non consentiti sul terreno di gioco si sono moltiplicati ed è successo di tutto. Gli steward e gli addetti ai lavori non sono riusciti a frenare l'ondata di violenza, che ha coinvolto anche i giocatori gialloblu.

Questi ultimi hanno deciso di reagire e si sono così creati dei capannelli, per un vero e proprio tutti contro tutti. Calci, pugni, e colpi proibiti, con la situazione fuori controllo per diversi minuti e sempre più persone sul terreno di gioco. Le immagini hanno immortalato anche l'attaccante belga Batshuayi che si è concentrato su un tifoso avversario scatenato alla ricerca di qualcuno. L'ex Borussia Dortmund gli ha rifilato un calcio volante, con un colpo da esperto di arti marziali. Scene davvero pessime, destinate a fare il giro del mondo con una brutta pubblicità per il campionato turco.